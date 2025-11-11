Después de ocho días localizaron al sargento desaparecido en Baños

El uniformado salió a escalar el Tungurahua y no regresó más. Conoce los detalles de la desaparición

La familia Caicedo Fernández vivió una semana de incertidumbre, plegarias y lágrimas. El sargento Darío Fabricio Caicedo Silva, de 40 años, se despidió el domingo 2 de noviembre al amanecer.

Con la ilusión de regalarse una aventura de altura por su cumpleaños. Subió al volcán Tungurahua, la “Mama” que domina el cielo de Baños. Pero la montaña no lo dejó volver.

Los detalles de su desaparición

Según contó su esposa Alicia Fernández, Darío se hallaba de vacaciones y aprovechó el tiempo libre para subir solo. “Salió a las tres de la madrugada. Dijo que regresaba antes del mediodía. A las once llamó a su tío, dijo que ya bajaba, que el clima se despejó y quería tomar unas fotos. Esa fue la última vez que escuchamos su voz”, relató entre sollozos.

Ambato se llena de color con 25 murales que rescatan la memoria ancestral Leer más

La noche cayó sin noticias y el temor se volvió desespero. La familia pidió ayuda inmediata a la Policía Nacional, pero la búsqueda tardó en comenzar. “Esperamos tres días para que lleguen los grupos especializados. Primero vinieron los bomberos de Baños y después los del GOE. Pedimos un helicóptero, pero nunca llegó”, reclamó Alicia.

Durante ocho días, bomberos y rescatistas de Ambato, Mejía y Baños recorrieron el agreste terreno del coloso. “El lugar es muy peligroso, con precipicios y zonas de difícil acceso. Hicimos todo lo posible”, señaló Diego Hildalgo, uno de los rescatistas.

Finalmente, el cuerpo del uniformado fue hallado en la parte sur de la montaña, según confirmó el coronel Byron Murillo, jefe del Cuerpo de Bomberos de Ambato. Todo apunta a que resbaló mientras descendía del volcán Tungurahua.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí