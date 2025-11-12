Terminal Terrestre Costa de Guayaquil: ¿Por qué aún no hay fecha de inauguración?

Aquiles Álvarez asegura que la Terminal Terrestre Municipal ya está lista, pero que la ANT no aprueba la tasa para operar

Según el alcalde, la terminal se encuentra lista, pero no tiene autorización para funcionar.

La Terminal Terrestre Municipal Costa, cuya inauguración ya fue aplazada del 31 de octubre, aún no tiene una fecha de apertura definida. La obra, ubicada en el kilómetro 33 de la vía Perimetral, movilizará a miles de pasajeros diarios una vez que entre en funcionamiento.

De acuerdo con el alcalde Aquiles Álvarez, el complejo ya está listo para operar, pero su apertura se mantiene suspendida por un motivo: la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

“No nos aprueba la tasa para poder trabajar como terminal terrestre vía a la costa”, expresó el alcalde durante su enlace radial de este miércoles 12 de noviembre.

Según Álvarez, el retraso se debe a trabas burocráticas del centralismo.

La terminal está ubicada en el kilómetro 33 de la vía Perimetral. Cortesía

“Dependemos de que hagan el directorio, vean el papelito, de que se den la vuelta. Con la descentralización seguimos cogidos... por el centralismo”, criticó.

¿Cuándo abrirá finalmente la Terminal Terrestre vía a la costa?

El funcionario añadió que, aunque el próximo viernes 14 podría concretarse la apertura, el Municipio que lidera aún no tiene autorización oficial. Recordó también que esta obra, iniciada en la administración municipal anterior, “se cayó cuatro veces” durante su proceso.

La inversión municipal alcanza los 11,2 millones de dólares, y la terminal está diseñada para atender a más de 10.000 personas al día. Su funcionamiento permitirá descongestionar la Terminal Terrestre Jaime Roldós, en el norte de la ciudad y la satélite, en Pascuales.

Terminal Terrestre Costa: con esto contará

De lo que se conoce, el espacio contará con seis andenes (ampliables a once), doce boleterías, salas de espera, áreas comerciales, edificio de encomiendas, planta de tratamiento de agua y estación de generación de energía.

