Aquiles Álvarez: la ANT frena apertura de la nueva Terminal Costa por una tasa

El burgomaestre culpó al "centralismo" por la demora en la obra, que asegura que "ya está lista para operar"

La nueva Terminal Costa ya está lista en cuanto a infraestructura.

La Terminal Terrestre Municipal Costa, cuya inauguración ya se había pospuesto del 31 de octubre, sigue sin fecha de apertura. El alcalde Aquiles Álvarez explicó este miércoles 12 de noviembre que el retraso se debe a que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) no ha aprobado la tasa necesaria para su funcionamiento.

¿Por qué la ANT frena la operación?

Durante su enlace radial, el burgomaestre responsabilizó directamente a la burocracia del gobierno central por la demora.

¿Realmente tiene algún impacto el agua con limón en la salud? Un experto lo aclara Leer más

El alcalde de Guayaquil fue enfático al señalar que la obra está lista, pero frenada por permisos. "Seguimos aplazando la apertura del terminal porque la ANT no nos aprueba la tasa para poder trabajar", sentenció Álvarez.

Según el burgomaestre, el problema radica en el "centralismo": "Dependemos que hagan el directorio, de que vean el papelito y se dé la vuelta. Al final, con descentralización, seguimos cogidos de 'ya saben dónde' por el centralismo".

Álvarez elevó el tono de la queja, calificando la situación como una obstrucción deliberada. "Es difícil para Guayaquil cuando no te permiten avanzar y te ponen trabas", reclamó.

El alcalde además insinuó que esta situación podría extenderse a otras áreas, manifestando su temor de que exista alguna intención similar en la competencia que tiene el Municipio de Guayaquil para la gestión del Registro Civil.

RELACIONADAS Aquiles Álvarez anuncia intervención en la playita del Guasmo

Construcción de la nueva Terminal Costa. CORTESÍA

El burgomaestre defendió la gestión de su administración en este proyecto, cuya inversión supera los $11.2 millones. "Es una obra que estuvo planificada, que se cayó el proceso cuatro veces, y nosotros la sacamos adelante a la primera", destacó.

La Terminal Terrestre Costa está diseñada para atender a más de 14.000 pasajeros diarios, con el objetivo de descongestionar el tráfico en la vía Perimetral y aliviar la carga de las otras dos terminales de la ciudad.

RELACIONADAS Pescadores llevan a Fiscalía una presunta tala de manglar en Puerto Hondo

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!