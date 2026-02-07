Guayaquil registra 40 puntos con acumulación de agua tras lluvias continuas

Las intensas precipitaciones comenzaron la noche del viernes 6 de febrero y se mantienen la mañana de este sábado 7

En varias vías de Guayaquil se reportó acumulación de agua la noche del viernes 6 de febrero.

Las lluvias registradas entre la noche del viernes 6 de febrero y la mañana del sábado 7 en Guayaquil provocaron acumulación de agua en al menos 40 puntos de la ciudad, según el reporte oficial emitido por la Empresa Pública Municipal de Seguridad Segura EP.

Ante esta situación, se desplegaron unidades de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag EP) y de la concesionaria Interagua para atender las novedades y realizar labores de monitoreo y drenaje.

Entre los sectores con reportes de acumulación de agua constan la vía a Daule, las avenidas Carlos Julio Arosemena, Juan Tanca Marengo, Barcelona, de las Américas, la vía Perimetral, varias bloques de Bastión Popular, Flor de Bastión y en la parroquia Pascuales.

También en Guasmo Central, Mapasingue Este, Portete, Atarazana, 9 de Octubre y varios puntos del centro y sur de la ciudad, como Manabí y Noguchi, Los Ríos y Sucre, Tungurahua y Pedro Moncayo.

Lluvias en Guayaquil no dejan eventos de mayor gravedad

Las autoridades aclararon que, hasta la mañana de este sábado 7 de febrero, no se han reportado eventos de mayor gravedad.

No se registran caídas de postes ni de árboles, colapsos estructurales, socavones, inundaciones, deslizamientos, vendavales u otras emergencias asociadas a las precipitaciones, que han sido de carácter sostenido.

El Municipio señaló que se mantiene el monitoreo permanente y la coordinación interinstitucional para responder de forma oportuna ante cualquier novedad adicional mientras continúan las lluvias.

Accidentes de tránsito en Guayaquil: hay dos muertos

Dos accidentes de tránsito se registraron en Guayaquil la mañana de este sábado 7 de febrero. El primero ocurrió en el kilómetro 112 de la vía a la costa, en sentido Progreso–Chongón, donde un vehículo se estrelló contra un poste. A causa del impacto, dos ocupantes fallecieron y otras dos personas resultaron heridas.

Dos personas murieron en un accidente de tránsito ocurrido en la vía a la costa, la mañana de este sábado 7 de febrero. JOFFRE FLORES

En la vía Perimetral, cerca al sector Montebello, en el noroeste de Guayaquil, dos camiones se volcaron. El hecho generó un alto congestionamiento vehicular, pasadas las 08:00 de este sábado 7.

