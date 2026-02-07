Accidente entre camiones genera congestión vehicular en la vía Perimetral

El siniestro de tránsito que involucra dos vehículos pesados se registró la mañana de este sábado 7 de febrero

La fila de vehículos se extendía por varios kilómetros en la vía Perimetral, la mañana de este sábado 7 de febrero.

Dos camiones se volcaron en la vía Perimetral, en el sector de Montebello, en el noroeste de Guayaquil, la mañana de este sábado 7 de febrero.

El hecho se registró cerca de las 07:30. Al lugar acudió personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para regular el flujo vehicular, que se vio afectado por la caída de dos camiones.

(Te puede interesar: Inseguridad en Guayacanes: delincuentes operan con circuitos y horarios definidos)

En imágenes difundidas por la dependencia municipal en X se observan largas filas de vehículos detenidos debido al cierre de varios carriles. El atolladero se prolonga por varios kilómetros.

Con la ayuda de una grúa se realizaban tareas para remover a los dos camiones, mientras los vehículos circulaban a un costado de los dos automotores siniestrados.

📢Se visualiza #CongestiónVehicular en Vía Perimetral, a la altura del Hospital Universitario, sentido hacia el norte, debido a un #Siniestro de tránsito.



Nuestros agentes se encuentran en el sitio, atendiendo la novedad y regulando la circulación vehicular.



Conduzca con… https://t.co/BRtJSkXOOu pic.twitter.com/BxsKjIIqiu — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) February 7, 2026

Partido de Messi en Guayaquil: Así son los desvíos de la ATM en la avenida Barcelona Leer más

Lluvia en Guayaquil este sábado 7 de febrero

Varios sectores de Guayaquil soportan una intensa lluvia que se inició la noche del viernes 6 de febrero y se extienden hasta la mañana de este sábado 7. En algunos tramos viales se evidencia acumulación de agua.

La noche del viernes 7, Fernando Cornejo, presidente del directorio de Segura EP, explicó que en Guayaquil se reportaban 22 puntos con acumulación de agua, entre ellas la vía a Daule, las avenidas Eduardo Sola, Juan Tanca Marengo, varias etapas de los sectores Flor de Bastión, Prosperina, Bastión Popular.

RELACIONADAS La ruta 120 desvía su recorrido en el norte de Guayaquil por orden de ATM

"Hasta el momento no se registran caídas de postes, colapsos estructurales, socavones, deslizamientos ni vendavales", expuso el funcionario en su cuenta de X en los primeros minutos de este sábado 7.

#SeguraEP | Desde la Sala Situacional del #C5GYE activamos acciones inmediatas en territorio frente a la acumulación de agua reportada en 22 puntos de Guayaquil.



Con monitoreo permanente y coordinación interinstitucional, intervenimos sectores como Vía a Daule, av. Eduardo… pic.twitter.com/3tRl7G5hyP — Fernando Cornejo V. (@FernandCornejoV) February 7, 2026

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!