Lluvias en El Oro: vía Machala–Santa Rosa bloqueada por desbordamiento del río

El desborde del río Pital deja incomunicado el principal corredor hacia la frontera con Perú

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este lunes 23 de febrero provocaron el desbordamiento del río Pital y anegaron la vía Panamericana en el tramo que conecta Machala con Santa Rosa, bloqueando el paso hacia Huaquillas y Arenillas, en la provincia de El Oro.

El agua cubrió completamente la calzada en el ingreso a Santa Rosa, con una corriente que impidió la circulación normal de vehículos. Conductores de autos livianos optaron por detenerse ante el riesgo de ser arrastrados, mientras que algunos camiones intentaron cruzar pese al peligro.

Personal del Municipio, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal y el Ministerio de Obras Públicas se desplazaron al sitio para evaluar el nivel del río y las condiciones de la vía. Entre las acciones previstas está la canalización del agua para reducir nuevos desbordamientos y permitir la reapertura segura del tramo.

La vía Santa Rosa – Machala se encuentra cerrada por el desbordamiento del río Pital. Franklin CRUZ

Autoridades en la zona



El alcalde de Santa Rosa, Larry Vite, acudió al sector afectado y coordinó trabajos de limpieza de palizada con maquinaria municipal, especialmente en el puente Zoila Ugarte, uno de los más críticos por la crecida.

De acuerdo con reportes del ECU 911, también se registra aumento considerable del caudal en los ríos Jubones, Buenavista, Las Lajas y Calera, así como en los canales El Macho (Machala) e internacional Ecuador–Perú, en Huaquillas. En varios puntos ya se evidencian desbordamientos parciales.

La Policía Nacional informó que la vía E-25, a la altura de la gasolinera La Victoria, presenta congestión vehicular por el desbordamiento del río Carne Amarga. Aunque el tránsito se encuentra parcialmente habilitado, las autoridades recomiendan extrema precaución.

Machala bajo el agua



En Machala, las lluvias que se prolongaron por más de siete horas provocaron inundaciones en cerca del 80 % de la ciudad. Se reportaron vehículos dañados tras intentar cruzar calles cubiertas de agua y barrios enteros permanecieron anegados durante la mañana.

Las autoridades locales mantienen monitoreo permanente de los ríos y canales ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en las próximas horas, especialmente en zonas rurales y sectores cercanos a la Panamericana.

Las clases presenciales en Santa Rosa fueron suspendidas debido a las inundaciones en varios sectores urbanos y rurales, mientras continúan las evaluaciones técnicas para restablecer la circulación y reducir el impacto de la etapa invernal.

