Muere a los 58 años Shirley Raines, la influencer que ayudaba a personas sin hogar

La creadora de contenido y activista social Shirley Raines, conocida por su labor con comunidades sin hogar en Los Ángeles, falleció a los 58 años. La información fue confirmada este miércoles por la organización sin fines de lucro Beauty 2 The Streetz, fundada por Raines. Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su muerte, aunque la entidad señaló que compartirá más detalles cuando estén disponibles.

Raines era conocida como “Sra. Shirley” por sus más de cinco millones de seguidores en TikTok y por las personas que acudían de forma regular a recibir comida, servicios de cuidado personal y productos de higiene que ella distribuía en Skid Row y en otras comunidades vulnerables de California y Nevada. “La vida de Raines tuvo un impacto inconmensurable”, escribió Beauty 2 The Streetz en redes sociales. “A través de su incansable defensa, profunda compasión y compromiso inquebrantable, utilizó su poderosa plataforma mediática para amplificar las voces de los necesitados y brindar dignidad, recursos y esperanza a algunas de las poblaciones más desatendidas”, añadió la organización.

@beauty2thestreetz We passed out 200 turkeys yesterday with @randrfoundation So many families in need received necessary items for this holiday plus a turkey. Thank you @darealbbjudy @kaleidoscopehairproducts ♬ original sound - Shirley

¿Quién era Shirley Raines?

Madre de seis hijos, Raines perdió a uno de ellos cuando era niño, una experiencia que marcó su vida y que, según explicó en 2021 al ser reconocida como Héroe del Año por CNN, la impulsó a trabajar con personas sin hogar. “Es importante que sepan que las personas destrozadas siguen siendo muy útiles”, dijo entonces. En otra declaración, añadió: “Preferiría tenerlo de vuelta a cualquier cosa en el mundo, pero soy una madre sin hijo, y hay mucha gente en la calle que no tiene madre. Y siento que es un intercambio justo: estoy aquí para ellos”.

Desde 2017, Raines trabajó de forma constante con comunidades sin hogar. En uno de sus últimos videos, publicado el lunes previo a su fallecimiento, se la veía repartiendo almuerzos desde su vehículo a personas que esperaban en fila, a quienes saludaba llamándolos “Rey” o “Reina”. En otro registro, compartido semanas antes, entregó sus zapatos a una niña descalza que aguardaba comida, para protegerla del asfalto frío.

La crisis de personas sin hogar en California sigue siendo visible en zonas como el centro de Los Ángeles, donde Skid Row concentra cientos de asentamientos improvisados. Una encuesta de 2025 estimó que alrededor de 72.000 personas se encontraban sin vivienda en una noche cualquiera en el condado de Los Ángeles. En ese contexto, diversas organizaciones y activistas destacaron el trabajo de Raines. “He estado recibiendo llamadas toda la mañana de gente que está conmocionada por su muerte”, dijo Crushow Herring, director artístico del Proyecto Sidewalk. “Lo que la mayoría de la gente necesita es simplemente sentirse digna consigo misma”.

@beauty2thestreetz Can’t forget to pass out Christmas gifts to the homeless community 🙏🏿🙏🏿🙏🏿❤️❤️❤️🎅🏿 ♬ original sound - Shirley

En 2025, Raines fue reconocida con el Premio de Imagen de la NAACP a la Personalidad Destacada de las Redes Sociales. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, creadores de contenido y activistas expresaron su pesar en redes sociales. “La Sra. Shirley era realmente la mejor de nosotras, el amor encarnado”, escribió la creadora Alexis Nikole Nelson.

