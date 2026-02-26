Presidente del Foro Económico Mundial renuncia debido a vínculos con Epstein

El exministro noruego Børge Brende dejó su cargo como presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial

“Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dejar mi cargo de presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial”, declaró Børge Brende en un comunicado oficial este jueves 26 de febrero. El diplomático noruego, quien ocupaba la presidencia del WEF (por sus cifras en inglés) desde 2017, aseguró que “ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”.

RELACIONADAS Príncipe Andrés habría usado dinero público para pagar viajes y masajes

La renuncia se produce en medio de la polémica generada por la aparición de su nombre en los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales.

Investigación del WEF sobre los vínculos con Epstein

A principios de febrero, el Foro Económico Mundial anunció la apertura de una investigación independiente para esclarecer la relación de Brende con Epstein, luego de que su nombre apareciera decenas de veces en los archivos judiciales.

RELACIONADAS Sofía de Suecia explica su vínculo con Epstein y envía un mensaje a las víctimas

El jueves, el organismo informó que la investigación había concluido y que “los resultados indicaron que no existían preocupaciones adicionales más allá de lo que se había revelado anteriormente”. En su comunicado, el WEF expresó su “sincero agradecimiento” a Brende y aseguró que “respeta” su decisión de dimitir.

Alois Zwinggi, director gerente del Foro, asumirá de manera interina la presidencia y dirección ejecutiva mientras la junta inicia el proceso para designar un sucesor.

¿Cuál es el nexo del expríncipe Andrés con Epstein y de qué es acusado? Leer más

Las explicaciones de Brende sobre sus encuentros

Antes de su dimisión, Brende explicó públicamente el alcance de sus interacciones con Epstein. Según relató, en 2018 recibió una invitación del ex viceprimer ministro noruego Terje Rod-Larsen para asistir a una cena en Nueva York, donde conoció al financiero.

Al año siguiente, participó en dos cenas similares junto a otros diplomáticos y líderes empresariales. “Estas cenas, y algunos correos electrónicos y mensajes SMS, fueron el alcance total de mis interacciones con él”, afirmó Brende, asegurando que desconocía por completo el pasado criminal de Epstein.

Los documentos judiciales también revelaron que en junio de 2019, semanas antes de la detención de Epstein, Brende planeaba visitar la mansión del millonario en Manhattan. “La espero con ansias”, escribió en un correo electrónico, según los archivos. Esa residencia fue señalada por varias víctimas como escenario de abusos.

ara más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO