Sofía de Suecia explica su vínculo con Epstein y envía un mensaje a las víctimas

La princesa Sofía de Suecia ha hablado por primera vez sobre su vínculo con Jeffrey Epstein, luego de meses alejada del foco público y luego de que su nombre apareciera en documentos relacionados con el caso del magnate, acusado de abusos sexuales y fallecido en 2019.

La esposa del príncipe Carlos Felipe reapareció este martes en Estocolmo y decidió aclarar públicamente el alcance real de esa relación, al tiempo que expresó su solidaridad con las víctimas.

El contexto del escándalo

En los últimos meses, varias casas reales europeas se han visto salpicadas por nuevas revelaciones vinculadas al caso Epstein. La británica, con el príncipe Andrés de Inglaterra bajo creciente presión; la noruega, con la princesa Mette-Marit pidiendo disculpas por antiguos mensajes; y ahora la sueca, tras la aparición del nombre de Sofía de Suecia en documentos desclasificados.

La publicación de millones de archivos reavivó el debate público y obligó a distintas instituciones a pronunciarse. En este contexto, la princesa decidió romper su silencio.

“Por suerte, eso fue todo”

A su llegada a su primer acto oficial de 2026, Sofía de Suecia explicó ante los medios cómo fueron sus encuentros con Epstein. “Nos conocimos en un restaurante, en un ambiente social donde me presentaron, y en una proyección de cine con muchos otros. Por suerte, eso fue todo”, afirmó.

La princesa explicó que esos encuentros ocurrieron cuando tenía alrededor de 20 años y que nunca mantuvo una relación personal ni profesional con el magnate.

“Ahora que he leído sobre todos los terribles crímenes a los que ha sometido a las jóvenes, estoy muy agradecida de no haber tenido nada que ver con él en las pocas ocasiones que coincidimos”, añadió.

Mensaje a las víctimas

Antes de participar en la cumbre juvenil Ctrl+Rights, Sofía quiso enviar un mensaje directo: “Mis condolencias a las víctimas. Espero que se haga justicia”. Sus palabras marcaron su regreso oficial tras meses de ausencia, período que coincidió tanto con el nacimiento de su cuarto hijo como con la aparición de su nombre en la investigación.

Ya dentro del recinto, la princesa se mostró animada y aseguró sentirse “imparable” en su vuelta al trabajo, además de confirmar su participación en otro acto oficial con la organización Skandia Ideas for Life.

La postura de la Casa Real Sueca

Fue en diciembre, poco antes de los Premios Nobel, cuando se hicieron públicos correos electrónicos en los que aparecía por primera vez el nombre de Sofía. En uno de ellos, una empresaria sueca la describía como “una aspirante a actriz que acaba de llegar a Nueva York”.

Horas después, la Casa Real Sueca emitió un comunicado en el que confirmaba que la princesa había sido presentada a Epstein en algunas ocasiones a comienzos de los años 2000, pero negó cualquier vínculo posterior. “No ha tenido ningún contacto en 20 años”, aseguraron, desmintiendo además que hubiera recibido apoyo económico, profesional o migratorio por su parte.

Dudas y antecedentes

La publicación de nuevos documentos a finales de enero ha generado dudas en algunos medios, al incluir referencias posteriores que parecen contradecir la versión oficial. Aun así, la familia real mantiene su postura.

No es la primera vez que Sofía de Suecia enfrenta polémicas. Recordemos ue antes de su matrimonio con el príncipe Carlos Felipe en 2015, su pasado como participante de un reality televisivo y modelo en Nueva York fue ampliamente cuestionado por la prensa, poniendo a prueba su relación con la monarquía.

Fueron momentos complicados para la entonces novia del príncipe Carlos Felipe, pero ella y su pareja pudieron enfrentarlso y salir victoriosos. Aunque no fue sencillo.

Hoy, la princesa opta por dar la cara y cerrar un capítulo incómodo con un mensaje claro: reconocimiento del contexto, apoyo a las víctimas y negación de cualquier relación más allá de encuentros circunstanciales.

