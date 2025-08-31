Príncipe Andrés: otro libro destroza su imagen y revive la sombra de Epstein

Príncipe Andrés, duque de York, vuelve a los titulares por controversias, Epstein y nuevas revelaciones

Alejando de la vida pública y sin el apoyo familiar, la vida del príncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, se complica cada vez más.

El príncipe Andrés de Inglaterra, hijo de la difunta Isabel II y hermano del rey Carlos III, vuelve a ocupar los titulares internacionales. A sus 65 años, el duque de York parecía disfrutar de una vida tranquila entre partidas de golf, paseos a caballo y novelas negras.

Pero eso llegó a su fin cuando la publicación del libro The Rise and Fall of the House of York (William Collins, 2025) del historiador Andrew Lownie volvió a situarlo en el centro de la controversia. Esta obra se perfila como un retrato demoledor que complica aún más la ya frágil imagen pública del príncipe.

Retrato del duque: Andrés entre privilegio y polémica

Andrew Lownie utiliza centenares de fuentes para elaborar un retrato casi mortuorio del príncipe en vida, pues lo presenta como un hombre caprichoso, déspota y cruel.

Según el autor, el duque de York es incapaz de encajar en el mundo que lo rodea, a pesar de episodios heroicos como su participación en la guerra de las Malvinas.

El libro detalla conductas tan extravagantes como despachar escoltas a buscar bolas de golf perdidas, imponer severas normas de comportamiento a su personal y utilizar jets privados como transporte cotidiano.

Este retrato psicológico revela a un hombre aislado, inseguro y obsesionado con el sexo, incapaz de construir relaciones estables, pero con la capacidad de gestos heroicos esporádicos.

La sombra de Jeffrey Epstein

La relación del príncipe Andrés con el multimillonario y condenado pedófilo Jeffrey Epstein es un eje central del libro. Lownie describe la conexión entre ambos hombres como una dinámica peligrosa, comparando al duque con “un ratón encerrado junto a una serpiente de cascabel”.

Según el historiador, los vínculos se remontan a principios de los años noventa, mucho antes de lo que se pensaba. La polémica se intensifica con la publicación póstuma de las memorias de Virginia Giuffre, quien acusó a Andrés de abuso sexual cuando era menor de edad y que falleció en abril pasado dejando un testimonio que será publicado en octubre.

Memorias póstumas de Virginia Giuffre

Las memorias de Giuffre reabren heridas y arrojan una nueva sombra sobre la reputación del duque de York, poniendo al descubierto detalles del acuerdo extrajudicial que cerró en 2022 con su equipo legal.

Aunque la cifra exacta del pago se mantiene confidencial, medios británicos sugieren que ascendió a cerca de 14 millones de euros (unos 4,67 millones de dólares), parcialmente financiados con recursos de la reina Isabel II.

Este testimonio se convierte en un documento clave para comprender la magnitud del escándalo y el impacto que tiene sobre la familia real británica.

Uno de los más afectados es precisamente el rey Carlos III de Inglaterra, quien se debate entre mantener la tradición de compasión hacia su hermano o cortar definitivamente los lazos.

Sarah Ferguson y la dinámica familiar

El libro también detalla la figura de Sarah Ferguson, exesposa de Andrés, quien sigue compartiendo residencias y manteniendo influencia dentro de la monarquía.

Ferguson se muestra hábil en relaciones sociales y con cierta obsesión por el dinero, lo que en ocasiones puso en aprietos al Palacio de Buckingham.

Lownie describe episodios donde Ferguson utilizó su posición para establecer contactos estratégicos, incluyendo cenas privadas con líderes internacionales.

Un legado complicado

The Rise and Fall of the House of York no solo examina la figura del príncipe Andrés, sino que analiza la complejidad de la Casa de York, marcada por privilegios, escándalos y decisiones históricas. La publicación promete intensificar el debate público sobre la redención posible del duque, mientras las memorias de Giuffre ofrecen un contrapunto ineludible.

El duque de York permanece en el centro de la atención mediática. Nadie como él para dejar en evidencia la difícil relación entre poder, privilegio y responsabilidad en la monarquía británica.

