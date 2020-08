La marioneta sexual del príncipe Andrés

Andrés, el hijo problema de la Reina Isabel II, se hunde más con un nuevo testimonio de una de las víctimas de los supuestos abusos contínuos perpetrados tanto por él como por su amigo Jeffrey Epstein. Según Virginia Roberts Giuffre, quien acusó al príncipe de tener relaciones sexuales, cuando ella tenía 17 años, reveló que él abusaba de las adolescentes usando un títere de látex de sí mismo.

De acuerdo a un testimonio que fue hecho público por la jueza de Nueva York Loretta Preska, magistrada en la causa contra Ghislaine Maxwell, se reveló que esta última llevó a Virginia al sofá en el que Andrés descansaba (en la casa de Epstein en Nueva York).

La marioneta del príncipe Andrés con la que presuntamente abusaba de menores de edad. Instagram

Su relato fue contundente y muy crudo: "Me hizo girar para que tuviera una buena vista antes de sentarme en su regazo. Fue fácil darles lo que deseaban, todo lo que tuve que hacer fue fingir que me entretenían con sus gestos lascivos, y cuando Andrés tomó mi pecho con un muñeco con su imagen, solo me reí”, relató Virginia.

Johanna Sjoberg, de 40 años, otra de las supuestas víctimas, testificó en 2016 una historia similar. “Me senté en el regazo de Andrés ... Jeffrey y Ghislaine tomaron las manos de la marioneta y la pusieron en el pecho de Virginia, y Andrés puso luego su títere en mis senos”.