Haakon y Mette-Marit
Haakon y Mette-Marit, príncipes herederos de Noruega.Instagram de Casa Real Noruega

Haakon y Mette-Marit de Noruega en aprietos por el hijo de la princesa

Los mensajes en el caso Marius Borg que podrían llevar a los príncipes herederos a los tribunales

Haakon y Mette-Marit, de Noruega, estarían implicados en el caso de Marius Borg, hijo de la princesa, según mensajes que están en poder de la policía.

La Fiscalía noruega acusó formalmente a Marius Borg de 32 cargos, entre ellos abuso sexual y violencia de género. Existe la posibilidad de que los príncipes deban comparecer ante los tribunales para ser interrogados, de acuerdo a la prensa.

Una exnovia les advirtió los problemas

La revista alemana Bunte plantea la cuestión: "La familia real noruega conoce las investigaciones en torno a las denuncias contra Marius Borg desde hace tiempo, pero ¿desde cuándo exactamente?"

Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega

El hijo de Mette-Marit es acusado de 32 delitos, entre ellos cuatro violaciones

Particular relevancia tienen las palabras de la exnovia de Marius, Nora Haukland: "Les dije que necesitaba tratamiento", declaró. En una entrevista concedida al diario Aftenposten, aseguró haber advertido previamente a los príncipes sobre la violencia y el consumo de drogas de Borg, tras conocerlos personalmente en 2023. Dichas advertencias, enviadas a través de mensajes de texto, ya están en poder de la policía y forman parte de la investigación.

Estos mensajes podrían convertirse en una auténtica bomba si finalmente se admiten como prueba, pues pondrían directamente a Haakon y Mette-Marit ante la posibilidad de declarar en el proceso judicial. Hasta ahora no han sido interrogados, pero parece que el cerco en torno a ellos se estrecha cada vez más.

RELACIONADAS

Proceso judicial comenzará en enero del 2026

Marius es hijo de una relación previa de la princesa Mette-Marit antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, futuro rey de Noruega.

El joven que ha hablado públicamente de sus problemas con el alcohol y las drogas, niega las acusaciones más graves en su contra, aunque planea declararse culpable de algunos cargos menores cuando comience el juicio, según informó su abogado, Petar Sekulic.

Se prevé que el proceso judicial comience a mediados de enero de 2026. Los próximos meses se anticipan especialmente difíciles para la familia real, sobre todo si llegaran a filtrarse los mensajes que implicarían directamente a los príncipes Haakon y Mette-Marit.

En caso de ser declarado culpable, el joven miembro de la realeza escandinava, de 28 años, podría enfrentarse a una pena máxima de 10 años de cárcel, de acuerdo con la legislación noruega.

