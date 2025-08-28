Haakon y Mette-Marit de Noruega en aprietos por el hijo de la princesa

Los mensajes en el caso Marius Borg que podrían llevar a los príncipes herederos a los tribunales

Haakon y Mette-Marit, de Noruega, estarían implicados en el caso de Marius Borg, hijo de la princesa, según mensajes que están en poder de la policía.

La Fiscalía noruega acusó formalmente a Marius Borg de 32 cargos, entre ellos abuso sexual y violencia de género. Existe la posibilidad de que los príncipes deban comparecer ante los tribunales para ser interrogados, de acuerdo a la prensa.

Una exnovia les advirtió los problemas

La revista alemana Bunte plantea la cuestión: "La familia real noruega conoce las investigaciones en torno a las denuncias contra Marius Borg desde hace tiempo, pero ¿desde cuándo exactamente?"

El hijo de Mette-Marit es acusado de 32 delitos, entre ellos cuatro violaciones Leer más

Particular relevancia tienen las palabras de la exnovia de Marius, Nora Haukland: "Les dije que necesitaba tratamiento", declaró. En una entrevista concedida al diario Aftenposten, aseguró haber advertido previamente a los príncipes sobre la violencia y el consumo de drogas de Borg, tras conocerlos personalmente en 2023. Dichas advertencias, enviadas a través de mensajes de texto, ya están en poder de la policía y forman parte de la investigación.

Estos mensajes podrían convertirse en una auténtica bomba si finalmente se admiten como prueba, pues pondrían directamente a Haakon y Mette-Marit ante la posibilidad de declarar en el proceso judicial. Hasta ahora no han sido interrogados, pero parece que el cerco en torno a ellos se estrecha cada vez más.

Proceso judicial comenzará en enero del 2026

Marius es hijo de una relación previa de la princesa Mette-Marit antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, futuro rey de Noruega.

El joven que ha hablado públicamente de sus problemas con el alcohol y las drogas, niega las acusaciones más graves en su contra, aunque planea declararse culpable de algunos cargos menores cuando comience el juicio, según informó su abogado, Petar Sekulic.

(Te invitamos a leer : Taylor Swift y Travis Kelce: todo sobre el anillo de compromiso de 8 quilates)

Se prevé que el proceso judicial comience a mediados de enero de 2026. Los próximos meses se anticipan especialmente difíciles para la familia real, sobre todo si llegaran a filtrarse los mensajes que implicarían directamente a los príncipes Haakon y Mette-Marit.

En caso de ser declarado culpable, el joven miembro de la realeza escandinava, de 28 años, podría enfrentarse a una pena máxima de 10 años de cárcel, de acuerdo con la legislación noruega.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!