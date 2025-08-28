Caso Apagón: Fiscalía ejecuta nuevos allanamientos en Guayas y Pichincha

Los operativos fueron desarrollados la madrugada de este jueves 28 de agosto en 11 inmuebles

Los allanamientos por investigaciones en el caso Apagón se ejecutaron la madrugada de este jueves 28 de agosto.

Varios allanamientos a inmuebles ubicados en las provincias de Guayas y Pichincha fueron ejecutados la madrugada de este jueves 28 de agosto por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional dentro del caso Apagón.

En este caso se investiga el presunto delito de peculado en la contratación de generación térmica a la empresa estadounidense Progen realizado durante la emergencia eléctrica del 2024, en el que el país sufrió apagones de más de 10 horas.

Este jueves 28 de agosto fueron allanados once inmuebles, entre los que se incluyen domicilios y oficinas vinculadas a las personas que son investigadas.

La Fiscalía General del Estado indicó que durante este operativo se recabaron indicios como computadoras, documentos, dispositivos de almacenamiento, celulares y otros objetos. El Ministerio Público no detalló sobre personas detenidas en estas acciones.

¿Qué es el caso Apagón?

En el caso Apagón se investiga el presunto delito de peculado por parte de funcionarios y técnicos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), quienes habrían facilitado contrataciones irregulares que ocasionaron un perjuicio económico superior a los 100 millones de dólares, según la Contraloría.

La causa, que se encuentra en etapa preliminar, apunta a doce personas y debe ser tramitada en la Corte Nacional, ya que uno de los señalados es el exviceministro de Electricidad, Fabián Calero.

Según la investigación, los funcionarios habrían participado en los procesos contractuales entre Celec EP y las empresas Progen Industries LLC y Austral Technical Management, bajo el régimen de excepción.

