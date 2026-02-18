Ecuador confirmado en Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá

El Comité Olímpico nacional dio detalles de la participación, pese a las dificultades presupuestarias

El Comité Olímpico Ecuatoriano anunció la participación nacional en los Juegos Suramericanos de Panamá 2026.

Ecuador confirmó este miércoles 18 de febrero su participación en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, evento multideportivo que se desarrollará del 12 al 25 de abril en Ciudad de Panamá y que reunirá a jóvenes atletas con proyección olímpica de entre 14 y 17 años.

El anuncio lo dio el Comité Olímpico Ecuatoriano durante una conferencia de prensa en la que se destacó la falta de presupuesto en una cita de gran importancia al ser vitrina para las nuevas generaciones del deporte nacional.

Disciplinas que formarán parte del certamen

La delegación ecuatoriana competirá en 17 de las 22 disciplinas contempladas en el programa oficial de los juegos, lo que refleja una presencia amplia dentro del calendario juvenil suramericano.

Entre los deportes confirmados donde tendrán presencia tricolor están tiro con arco, bádminton, karate, triatlón, tenis de mesa, ciclismo, tenis, esgrima, surf, judo, taekwondo, natación, levantamiento de pesas, atletismo y gimnasia, disciplinas en las que el país busca consolidar procesos formativos y detectar futuros talentos de alto rendimiento.

Preparación para participar en los Juegos Suramericanos de la Juventud

El presidente del COE, Jorge Delgado Panchana, subrayó que la presencia de Ecuador en el certamen fue posible a gestiones realizadas ante organismos internacionales, pese a las dificultades administrativas internas relacionadas con el registro del directorio del COE.

Desde el área técnica, la metodóloga Nadia Dumani explicó que la conformación definitiva de la delegación dependerá de reuniones con las federaciones nacionales de cada disciplina, proceso que ya se encuentra en marcha. Estas evaluaciones permitirán seleccionar a los atletas con mejores resultados y proyección, asegurando una representación competitiva en cada deporte inscrito.

En cuanto al financiamiento del viaje y la preparación del equipo, informaron que será cubierto en su totalidad mediante recursos privados. Esta modalidad de apoyo evidencia la colaboración entre el sector deportivo y la empresa privada para sostener la participación internacional de los jóvenes atletas ecuatorianos, en un evento que reunirá a más de 1.500 deportistas provenientes de 15 países del continente.

Oportunidad para los deportistas ecuatorianos

Los Juegos Suramericanos de la Juventud representan además un escenario preparatorio clave dentro del ciclo olímpico juvenil, al servir como antesala de futuras competencias internacionales.

Por lo que el rendimiento que consigan los deportistas ecuatorianos en Panamá será determinante para su proyección hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y, posteriormente, hacia citas mayores como Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

