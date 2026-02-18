EN VIVO | Wolves vs Arsenal HOY: Hora y dónde ver a Piero Hincapié en Premier League

El ecuatoriano, líder del torneo inglés con los gunners, tiene la oportunidad de volver a destacar. Aquí las alineaciones

Piero Hincapié (c) se ha vuelto trascendental con Arsenal como lateral izquierdo o como central.

Este miércoles 18 de febrero, el Arsenal afronta un duelo clave por la fecha 31 de la Premier League (adelantado por su compromiso en la final de la EFL Cup). Los Gunners, con el ecuatoriano Piero Hincapié consolidado como una muralla en el bloque defensivo, visitan al colista Wolverhampton con un objetivo claro: estirar su ventaja en la cima del fútbol inglés.

Desde su llegada al Emirates Stadium, Hincapié no solo se ha adaptado, sino que se ha vuelto imprescindible para Mikel Arteta. El zaguero esmeraldeño, que ha alternado con maestría entre la posición de central y lateral zurdo, apunta a ser titular nuevamente en Molineux.

Su presencia ha sido fundamental para que el conjunto londinense mantenga el registro de la valla menos batida del torneo. En un momento donde las lesiones golpean al plantel, la regularidad de Hincapié es la garantía que permite a los londinenses soñar con el título, manteniendo a raya la presión de un Manchester City que acecha a cuatro puntos de distancia.

Los Wolves recibirán a Arsenal en la fecha 31 de la Premier League. CORTESIA

El panorama para los dirigidos por Rob Edwards es desolador. Los Wolves llegan hundidos en el último lugar con apenas 9 puntos en 26 partidos. Su única motivación real parece ser evitar la deshonra histórica: sumar al menos tres unidades para no superar el récord negativo del Derby County como el peor equipo en la historia de la Premier.

Wolverhampton: No contará con su figura coreana Hwang Hee-Chan (lesión) y mantiene en duda a Toti Gomes.

Arsenal: Llega con bajas sensibles. No estarán Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, Kai Havertz, Max Dowman ni Mikel Merino. Ante estas ausencias, la jerarquía de figuras como Hincapié en el fondo y Declan Rice en la medular será determinante.

Además del liderato liguero, los Gunners vive un presente dulce: clasificado a octavos de final de la Champions League con puntaje perfecto y a las puertas de una final imperdible en la EFL Cup ante el Manchester City de Guardiola.

Un triunfo este miércoles en casa de los Lobos no solo sumaría tres puntos, sino que enviaría un mensaje de autoridad antes de pelear por el primer trofeo de la temporada.

Alineaciones de Wolves y Arsenal

Wolves: Johnstone, Mosquera, Agbadou, Gomes, Hoever, Andre, Krejci, Moller Wolfe, Arias, López, Strand Larsen.

Arsenal: Raya, White, Timber, Hincapié, Lewis-Skelly, Zubimendi, Ødegaard, Rice, Saka, Eze, Gyökeres.

Hora y canales dónde ver el partido de Arsenal ante Wolves

El compromiso entre Wolves y Arsenal, por la Premier League, podrá ser disfrutado por todo Latinoamérica en la transmisión de Disney+ Premium. Será desde las 15:00 (Ecuador, Perú y Colombia) y 17:00 (Argentina, Chile y Paraguay).

EN VIVO | Sigue aquí el partido entre Arsenal y Wolves

