Previa y alineaciones de Barcelona SC vs Argentinos Juniors | Copa Libertadores 2026

Revisa la alineación de Barcelona SC y Argentinos Juniors, horario y dónde ver el partido en vivo

Barcelona SC inicia la disputa de la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Barcelona SC ya tendría listo su once inicial para recibir a Argentinos Juniors en el estadio Monumental, por el partido de ida de la segunda fase de clasificación de la Copa Libertadores 2026.

(Te invito a leer: ¿Quién es Rodney Redes, el nuevo fichaje de Liga de Quito?)

El compromiso se disputará este miércoles 18 de febrero de 2026, desde las 19:30 (hora de Ecuador), y el equipo torero buscará un triunfo que le permita sacar ventaja en la serie.

Bajas de Barcelona SC para la Copa Libertadores 2026

El Ídolo del Astillero, dirigido por el entrenador venezolano César Farías, afrontará este decisivo encuentro con algunas novedades en su plantilla.

Joao Rojas comandará el ataque de Barcelona SC. Archivo

No podrá contar con Matías Lugo, Milton Céliz y Luis Cano, quienes no fueron inscritos para el torneo continental, por lo que quedaron al margen de esta fase previa. Tampoco podrán ser considerados para la vuelta.

Ecuador confirmado en Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá Leer más

Sin embargo, el cuerpo técnico sí tendrá a disposición a los atacantes Sergio Núñez, Joao Roja y Jandry Gómez, piezas que podrían ser determinantes en el frente de ataque para marcar diferencias en condición de local.

César Farías define su once para el duelo en el Monumental

Alineación de Barcelona SC: Contreras; Carabalí, Báez, Sosa y Mina; Montaño, Céliz y García; Perlaza, Rojas y Núñez.

Con esta oncena, el conjunto amarillo apuesta por un equilibrio entre solidez defensiva y velocidad en ofensiva, con Núñez como referencia en el área rival.

Alineación confirmada de Argentinos Juniors

Por su parte, Argentinos Juniors, bajo la conducción técnica de Nicolás Diez, también llega con bajas sensibles. El volante Matías Giménez y el arquero Diego Rodríguez no estarán disponibles debido a molestias físicas.

Argentinos Juniors busca sorprender a Barcelona SC. Argentinos Juniors

No obstante, el cuadro argentino contará con Tomás Molina, Alan Lescano y Hernán López, quienes serán los encargados de liderar el ataque en el estadio Monumental.

Alineación de Argentinos Juniors: Cortes; Lozano, Álvarez, Godoy y Coronel; Fattori, Croz, Viveros, López y Lescano; Molina.

Cuándo se juega la vuelta en Buenos Aires

El compromiso de vuelta se disputará el 25 de febrero en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a la tercera ronda de la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Hora y dónde ver Barcelona SC vs Argentinos Juniors en vivo

El duelo entre Barcelona SC y Argentinos Juniors será transmitido en vivo este miércoles 18 de febrero, a partir de las 19:30, a través de Disney+ y Zapping Premium.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!