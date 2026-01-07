Ecuador competirá en la Gelato World Cup 2026 con sabores inspirados en Galápagos

Ecuador participará en la Gelato World Cup 2026, en Italia, con un equipo multidisciplinario que competirá entre 12 países

Verónica Jiménez, Idaly Farfán, Cristian Salazar y Marco Andrade es el grupo que representa a Ecuador en el Copa Mundial de Helados, Gelato World Cup 2026.

Enero de 2026 marcará un nuevo capítulo para la gastronomía ecuatoriana. En Rímini, Italia, cuna del gelato artesanal, Ecuador competirá por primera vez en la Gelato World Cup, uno de los eventos más prestigiosos y exigentes del mundo dulce y gastronómico.

Doce países llegarán al escenario de Sigep, tras rigurosas selecciones nacionales y continentales, para demostrar su maestría en heladería, pastelería, chocolatería y alta cocina. Entre potencias como Francia, Italia, Japón o Bélgica, ondeará también la bandera tricolor, cargada de identidad, creatividad y biodiversidad.

El Team Gelato Ecuador es un equipo multidisciplinario que une técnica, experiencia y pasión. Al frente está Verónica Jiménez, capitana del equipo, heladera artesanal con más de siete años de trayectoria y una vida ligada a la gastronomía. Descendiente de una familia productora de cacao, café y caña de azúcar, Verónica ha llevado su formación por Perú, México, España e Italia, y hoy asume el reto de representar al país con una propuesta que honra el origen.

La acompaña Idaly Farfán, maestra chocolatera con más de 18 años de experiencia, investigadora del cacao fino y de aroma, jurado internacional y formadora de nuevas generaciones. Su trabajo combina ciencia, creatividad y respeto por la trazabilidad del cacao ecuatoriano, uno de los más reconocidos del mundo.

Desde Manabí llega Marco Andrade, maestro heladero y fundador de Pop 2go, quien desde 2018 desarrolla helados artesanales con ingredientes locales y técnicas contemporáneas. Su laboratorio es hoy uno de los más avanzados de la región, y su propuesta dialoga entre tradición e innovación.

Completa el equipo Cristian Salazar, chef y maestro pastelero, con 12 años de experiencia en chocolatería, pastelería y heladería. Su trayectoria incluye cadenas hoteleras internacionales y proyectos propios como Heladería Palazio, en Manta, y Boom Pastry Studio. Sus trayectorias fueron relatadas por Diario EXPRESO cuando Ecuador clasificó en junio de 2025.

Los helados de Ecuador será un homenaje a su biodiversidad

La competencia no da tregua. Ocho pruebas oficiales pondrán a prueba la precisión, la creatividad y el trabajo en equipo: desde la caja misteriosa de frutas, los palitos y bocadillos de helado, hasta una entrada gastronómica caliente combinada con helado de tomate, esculturas monumentales de chocolate y el imponente Grand Buffet, donde cada país resume su visión en una mesa de apenas 120 centímetros.

He aquí las pruebas que los participantes deben cumplir:

1. Caja misteriosa de frutas: Preparar 3 kg de helado de agua con la fruta proporcionada por

Adamance, decorado con fruta fresca, hierbas y especias.

2. Porciones individuales en vaso: Elegancia y precisión en miniatura, incorporando al menos

un ingrediente Babbi.

3. Palitos de helado: 40 palitos de helado que incluyan al menos un ingrediente Disaronno, con

total libertad de forma y técnica.

4. Bocadillos de helado: Tres piezas de 50 g que combinen heladería y pastelería, usando

Babbi, Disaronno o Valrhona.

5. Entrada gastronómica de helado: Platos calientes combinados con helado a base de tomate,

mostrando versatilidad más allá del mundo dulce.

6. Tronco de Navidad marrón glacé: Helado decorado con productos Agrimontana, chocolate y

fruta confitada.

7. Escultura de chocolate: Hasta 145 cm de altura y 30 kg, ejecutada íntegramente durante la

competencia.

8. Pieza artística sobre bloque de chocolate: Escultura tallada de 20 x 30 x 40 cm para exhibir

snacks de chocolate en el Gran Buffet.

Gran Buffet: Cada equipo monta una mesa de 120 cm donde expone todas sus creaciones en una

composición armoniosa de sabores, colores y técnicas.

La propuesta ecuatoriana lleva por nombre “Exploración Galápagos”. Inspirada en la singularidad de las islas, es un homenaje a la biodiversidad, a la paciencia milenaria de las tortugas gigantes, a las aves que desafiaron la evolución y a las plantas que aprendieron a vivir entre lava y viento. Cada creación busca traducir esa historia de adaptación y supervivencia en sabores auténticos, desarrollados con técnica, sensibilidad y respeto por la naturaleza.

Más que competir por un título, Ecuador llega a Italia con un mensaje claro: la gastronomía también es identidad, ciencia, sostenibilidad y orgullo nacional. Esta aventura invita a medios y ciudadanos a acompañar y apoyar a un equipo que quiere dejar huella en el escenario internacional.

Porque en cada helado, en cada escultura y en cada plato, Ecuador contará su historia al mundo: la de un país pequeño en territorio, pero inmenso en sabores, raíces y pasión.

