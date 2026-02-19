Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial | Contra el fuego: prevención colectiva

Solo la prevención constante y la responsabilidad ciudadana pueden evitar que el fuego vuelva a generar pérdidas de bienes

Durante la última semana, Guayaquil volvió a comprobar el valor silencioso de quienes hacen del riesgo una vocación. El Cuerpo de Bomberos de la ciudad, junto a unidades que llegaron desde otros cantones para apoyar la emergencia, logró contener incendios que amenazaron viviendas, negocios y vidas humanas. Su labor oportuna, profesional y coordinada evitó consecuencias mayores. La ciudad les debe reconocimiento sincero y profundo agradecimiento. Los incendios, sin embargo, dejaron pérdidas dolorosas. Muchos vieron desaparecer vehículos, locales y el esfuerzo de años; otros quedaron prácticamente en la calle, enfrentando de repente la incertidumbre. Cada emergencia recuerda que detrás del fuego existen historias marcadas por sacrificio y trabajo constante.

También es necesario señalar una realidad incómoda. Parte de estos siniestros se origina en la negligencia de propietarios y arrendatarios que operan sin cumplir normas básicas de seguridad ni mantener en regla los permisos exigidos. No son simples trámites, sino medidas destinadas a proteger vidas. Ignorarlas pone en riesgo a toda la comunidad.

La prevención debe asumirse como responsabilidad colectiva pues la seguridad de la ciudad no puede depender solo del heroísmo de los bomberos, sino del cumplimiento y la conciencia ciudadana.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Contra el fuego: prevención colectiva

  2. Roberto Aguilar | Apabullante derrota

  3. Fernando Insua Romero | El uso de suelo

  4. César Febres-Cordero Loyola | Electrochoque a los GAD (II)

  5. Rubén Montoya Vega | Agoniza la ayuda humanitaria

LO MÁS VISTO

  1. Barcelona (0) SC vs Argentinos Juniors (0): revive el minuto a minuto del partido

  2. Aguiñaga: “Los recursos de Guayas deben ir a la gente, no solo a cemento y obras”

  3. En Quito, los medidores compartidos disparan la tasa de recolección de basura

  4. Dónde ver EN VIVO y horario de Barcelona SC vs Argentinos Juniors | Copa Libertadores

  5. Barcelona SC vs Argentinos Jrs EN VIVO, hora, canales y alineaciones por Libertadores