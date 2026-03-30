Devolución del IVA 2026: paso a paso actualizado a abril para adultos mayores

Retrasos en los pagos y cambios en los gastos que califican están afectando la devolución del IVA este 2026

Beneficiarios denuncian atrasos y dificultades para recuperar el IVA pese a ser un derecho legal.

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Ecuador se mantiene como un alivio económico para adultos mayores y personas con discapacidad en 2026. Sin embargo, el proceso llega a abril con dos realidades: un sistema digital que permite gestionar el trámite en línea y, al mismo tiempo, retrasos y nuevas restricciones que han encendido reclamos.

Aunque la ley establece plazos de hasta 60 días para adultos mayores y 90 días para personas con discapacidad, en la práctica hay beneficiarios que han esperado entre cinco y once meses para recibir su dinero . En algunos casos, los pagos apenas han cubierto consumos hasta agosto de 2025.

El trámite se realiza principalmente en línea, a través del portal del Servicio de Rentas Internas (SRI). Este es el proceso actualizado:

Ingreso al sistema: Acceda a SRI en Línea con su número de cédula y clave.

Ubique el trámite: En el menú, seleccione “Devoluciones” y luego “Devolución de IVA – Adultos mayores”.

Revise las facturas: El sistema muestra las facturas electrónicas registradas a su nombre.

Envíe la solicitud: Verifique los datos y confirme el trámite.

Haga seguimiento: Consulte el estado con su cédula en el historial de solicitudes.

El monto máximo mensual en 2026 es de 144,60 dólares, calculado en función del salario básico unificado. Además, el derecho a reclamar se mantiene vigente hasta cinco años después de la compra.

¿Qué hacer si no recibe el pago?

Si el trámite aparece aprobado pero el dinero no llega, como ha pasado en múltiples casos hoy, hay varias acciones posibles:

Revisar el estado en línea: Verifique si existen observaciones o bloqueos.

Confirmar la cuenta bancaria: Debe estar activa y a nombre del beneficiario.

Presentar un reclamo formal: Si han pasado más de 60 días hábiles, puede hacerlo en línea o en agencias.

Solicitar información oficial: Dirigirse al SRI o al Ministerio de Finanzas.

Acudir a la Defensoría del Pueblo: Para asesoría legal gratuita.

También existen vías legales como la impugnación administrativa, la acción contencioso-tributaria o incluso una acción de protección si se considera vulnerado un derecho.

Devolución del IVA y otros beneficios a los que pueden acceder los adultos mayores Leer más

Reclamos y atrasos: una deuda que crece

El malestar entre jubilados y organizaciones sociales se ha intensificado. Representantes de este sector, como ha venido publicando EXPRESO, advierten que existen valores pendientes desde 2024 y 2025, mientras que activistas señalan que la deuda acumulada supera los 100 millones de dólares.

(Le puede interesar leer: Gobierno acredita $ 100 millones para devolución del IVA en diciembre)

“El dinero del IVA no es del Gobierno, es un derecho”, reclaman voceros de los beneficiarios, quienes han iniciado acciones legales para exigir pagos oportunos.

La devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado) es un trámite que se realiza en el Servicio de Rentas Internas (SRI). CORTESÍA DEL SRI

Menos gastos reconocidos en 2026

A los retrasos se suma un cambio clave este año: la devolución del IVA ahora se limita a cuatro rubros específicos:

Alimentación

Salud

Vestimenta

Construcción

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Esto deja fuera una serie de consumos que antes aplicaban, como productos cosméticos, servicios de cuidado personal, electrodomésticos o combustible.

Un trámite que se complica

Para muchos usuarios, el proceso se ha vuelto más complejo. No todas las facturas aparecen automáticamente en el sistema, lo que obliga a iniciar gestiones adicionales con documentos, formularios y respaldos físicos.

(Lo invitamos a leer: Impacto del retraso en la devolución del IVA en la vida de los adultos mayores)

Esto afecta especialmente a adultos mayores y cuidadores de personas con discapacidad, quienes en muchos casos deben recurrir a terceros para completar el trámite, asumiendo costos adicionales.

¿Por qué se rechaza la devolución del IVA?

Entre las principales razones están:

Errores en datos bancarios

Documentación incompleta

Inconsistencias en las facturas

Limitaciones del sistema

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