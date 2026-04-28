Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Jubilarse antes de los 65 años en Ecuador es posible si se cumplen combinaciones de edad y aportes, pero el monto final depende del historial salarial registrado en el IESS.



El cálculo de la pensión prioriza los cinco años con mejores ingresos, por lo que mejorar el salario en la etapa final puede impactar directamente en el valor mensual.



No basta con cumplir edad y aportes: el IESS exige requisitos administrativos como no tener deudas, registrar cuenta bancaria activa y mantener datos actualizados.

Decidir cuándo jubilarse en Ecuador va más allá de cumplir una edad específica. Se trata de una decisión estratégica en la que las reglas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la planificación individual influyen directamente en el monto de la pensión.

Aunque persiste la idea de que basta con acumular años de trabajo, especialistas en derecho laboral advierten que el momento del retiro puede impactar de forma significativa en los ingresos mensuales del afiliado. Elegir mal el 'timing' puede traducirse en una pensión más baja de lo esperado.

A esto se suma una confusión frecuente: muchos trabajadores no distinguen entre la jubilación del IESS y la jubilación patronal, dos sistemas que funcionan de manera independiente. Entender esta diferencia es clave para tomar decisiones informadas sobre el retiro.

Requisitos para jubilarse en el IESS en 2026

El acceso a la jubilación no es automático ni uniforme. Depende de una combinación entre edad y años de aportación. Para 2026, los escenarios más comunes son:

60 años de edad con al menos 360 aportaciones (30 años)

65 años de edad con un mínimo de 180 aportaciones (15 años)

A partir de estos parámetros, el sistema calcula la pensión mediante una fórmula que prioriza los ingresos más altos del afiliado. En concreto, se toma como referencia el promedio de los cinco años con mejores sueldos registrados.

Esto significa que no solo importa cuánto tiempo se aportó, sino también en qué momentos se registraron los salarios más elevados. Bajo este esquema, el piso mínimo de jubilación se ubica en 241 dólares en 2026, equivalente al 50% del Salario Básico Unificado (SBU).

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Requisitos administrativos que pueden frenar la jubilación

El cumplimiento de la edad y los años de aportación no garantiza, por sí solo, el acceso a la jubilación. El proceso también está sujeto a una serie de condiciones administrativas que el afiliado debe cumplir ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Antes de aprobar una pensión, la entidad verifica que la información del solicitante esté actualizada en su sistema. Esto incluye, por ejemplo, el registro de una cuenta bancaria activa y personal, requisito indispensable para el depósito mensual.

Además, el afiliado no debe mantener obligaciones pendientes con el IESS. La existencia de préstamos quirografarios o hipotecarios en mora puede impedir que el trámite avance. En el caso de empleadores, también se revisa que no exista mora patronal.

Estos controles forman parte de la validación previa que realiza la institución y pueden convertirse en un obstáculo si no se atienden a tiempo. Por ello, especialistas recomiendan revisar el estado de aportes, deudas y datos personales antes de iniciar el proceso, para evitar retrasos o rechazos en la solicitud de jubilación.

La edad como factor clave en el monto de la pensión

Más allá de cumplir con los requisitos, la edad en la que se decide jubilarse puede marcar una diferencia importante. No es lo mismo retirarse a los 60 años que a los 65, ni enfrentar la decisión con décadas de margen o con el tiempo limitado.

Según especialistas, la edad condiciona las posibilidades de mejorar la pensión. Una persona de 45 años aún puede reorganizar su estrategia laboral, buscar mejores ingresos y optimizar sus aportes.

En contraste, alguien que ya alcanzó los 60 años con un historial de ingresos bajos difícilmente verá cambios significativos en su pensión si continúa aportando sin mejorar su salario. Por eso, la recomendación es anticiparse y no dejar la planificación para el final de la vida laboral.

La edad de retiro influye en el monto y las condiciones de la jubilación del IESS.ChatGPT

¿Se puede reclamar el monto de la jubilación?

Si el afiliado no está conforme con la pensión asignada, existen mecanismos para solicitar una revisión. El proceso puede iniciarse directamente en el área de jubilación del IESS, donde es posible presentar reclamos o apelaciones.

Además, los expertos sugieren buscar asesoría legal y financiera antes de iniciar el trámite de jubilación. Este paso puede ayudar a evitar errores, aclarar dudas y tener una proyección más realista de los ingresos futuros.

Una decisión que va más allá del trabajo

El retiro no solo implica dejar la actividad laboral, sino también definir la estabilidad económica en una nueva etapa de vida. En muchos casos, incluso representa un cambio emocional importante.

Como resume los especialistas, se trata de una decisión personal estrechamente vinculada a la situación financiera. Entender la jubilación como un derecho y un beneficio permite afrontarla con mayor claridad.

En un contexto donde el sistema de pensiones sigue bajo debate, conocer las reglas actuales y planificar con anticipación puede marcar la diferencia entre una pensión ajustada y una más estable.

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