Guayaquil pierde su memoria: más de 500 bienes patrimoniales del centro han desaparecido

Riesgos del patrimonio local Guayaquil cuenta actualmente con 646 edificaciones patrimoniales, pero ha perdido cerca de 500 en la zona central durante los últimos 40 años

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) señala que la gestión, control e intervención corresponde al Municipio de Guayaquil

Expertos critican la falta de coordinación entre instituciones y el desinterés de algunos propietarios, mientras el Plan Urbanístico sigue en misterio

Historia que se desmorona

Se pierden ante nuestros ojos. Desaparecen y se llevan consigo el tesoro arquitectónico que por años mantuvo en pie la historia y las tradiciones urbanas. Los recuerdos se atesoran por su simbolismo, pero Guayaquil da la espalda a sus joyas. Las ve caer, desaparecer y esfumarse.

En pleno centro, al pie de la avenida más importante de la urbe, el bulevar 9 de Octubre, un monumento al descuido se desploma de a poco. Hace una semana, la Casa Tola volvió a llamar la atención cuando expulsó hacia la calle Escobedo pedazos de su infraestructura, símbolo de la elegancia en 1918, cuando la ciudad la vio levantarse. Hoy observa cómo se derrumba lentamente.

Indiferentes, motivados por el temor de una tragedia, quienes transitan por ahí solo piensan en algo: “Hay que tumbarla”. Como si el patrimonio se construyera de un día a otro, fácilmente, como colocar las vallas metálicas que hoy delimitan su perímetro y obligan a los peatones a salir a la calzada para movilizarse.

La pared que da hacia el lado norte de la Casa Tola está en riesgo de caerse, según indicó el Municipio de Guayaquil.ÁLEX LIMA / EXPRESO

“He visto cómo en otras partes cuidan los patrimonios culturales. Hay ciudades enteras, en ciertas partes del mundo, que se han mantenido desde hace más de 1.000 años, pero aquí en Guayaquil es lamentable la falta de ese fervor ciudadano por conservar la historia, que la gente sepa qué fue esa casa, qué representó”, dice Yovanny Ortiz Plúas, de la asamblea local ciudadana.

El declive del tesoro urbano

El arquitecto y docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), Florencio Compte, recuerda que en 1987 había cerca de 700 edificaciones patrimoniales solo en el centro urbano, sin contar el barrio del Centenario. Ese tesoro urbano se reduce actualmente a unos 200 bienes, lamenta Compte.

El centro de Guayaquil acumula la mayor cantidad de edificios patrimoniales.JOFFRE FLORES

“Estamos hablando de que, en los últimos 40 años, 500 edificaciones de valor patrimonial del área central de la ciudad han desaparecido o han sido gravemente alteradas, de tal manera que han perdido su valor patrimonial”, asevera el especialista.

Hoy, el patrimonio arquitectónico se ha reducido a 646 edificaciones en todo el cantón, según indicó a EXPRESO el director técnico zonal del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), Ángelo Constantine Castro.

La casa Maldonado también está en estado frágil.JOFFRE FLORES

“Resulta clave fortalecer los procesos de actualización de fichas e inventarios patrimoniales, a fin de disponer de información técnica precisa, actualizada y oportuna que permita conocer con mayor exactitud la situación real de las edificaciones patrimoniales en la ciudad”, dijo Constantine, vía correo electrónico, aunque se le solicitó una entrevista.

Y agregó que, según la normativa vigente en materia de patrimonio cultural, “la gestión, control, seguimiento e intervención sobre los bienes inmuebles patrimoniales” corresponde al Municipio de Guayaquil. Por ello, no respondió sobre el estado de conservación, intervenciones en curso y pérdidas de bienes patrimoniales en Guayaquil, al alegar que eso es competencia del Cabildo porteño.

Poco mantenimiento reciben las periferias de las estructurasFREDDY RODRIGUEZ

Falta de respuestas y evasión institucional

Ese inventario es un misterio para la ciudadanía. El Municipio tampoco respondió, hasta el cierre de este reportaje, a una solicitud de entrevista para conocer cómo avanza el control de los bienes patrimoniales existentes.

La implementación del Plan Urbanístico Complementario (PUC) para el centro de la urbe, cuyo contenido también se desconoce, es la herramienta que defendió el asesor municipal, Luis Alfonso Saltos, en una entrevista que dio a EXPRESO a propósito del estado de la Casa Tola. Cuando se le consultó sobre los detalles del PUC, Saltos pidió que se gestione otra entrevista.

El asilo de la Junta de Beneficencia tampoco ha recibido mayor adecuaciónFREDDY RODRÍGUEZ

Esta evasión del tema es lo que preocupa a expertos y ciudadanos. Compte recordó que, cuando empezó su período (2023), el alcalde Aquiles Álvarez prometió diálogo con la academia para potenciar lo patrimonial, pero esto nunca se dio, asegura. Esto deja en indefensión al patrimonio, que se deteriora sin que ningún proyecto lo salve.

Estructuras en el olvido

Unir a la antigua Cárcel Municipal con el Cementerio General, en una ruta que sea museo al aire libre, fue la propuesta que EXPRESO publicó en julio pasado. El primer edificio, ubicado en el extremo este de la calle Julián Coronel, ha estado inutilizado por años.

A poco más de un kilómetro, hacia el oeste, el edificio donde funcionó el asilo del Bien Público, también conocido como Calixto Romero, es otra edificación patrimonial cuyas paredes evidencian polvo, óxido y descuido.

Cerca de la zona bancaria, en las calles Víctor Manuel Rendón, entre Pedro Carbo y Panamá, está ubicada la casa Maldonado, un inmueble en evidente estado de deterioro. La fachada está cubierta con zinc, mientras que varias cañas sostienen la estructura. A pesar de los riesgos, peatones siguen caminando junto al inmueble.

Para Ricardo Sandoya, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, hay tres factores por los que la recuperación de edificios patrimoniales sigue estancada. El primero es la falta de coordinación entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno central para trabajar en temas de patrimonio. En otras localidades, esas instituciones sí articulan acciones en este ámbito, señaló.

Se considera un patrimonio por su arquitectura: hormigón armado y pilares de concreto.ALEX LIMA

Sandoya cuestionó también la falta de reacción desde la sociedad civil y se preguntó por el rol de los gremios, al señalar que no existe un compromiso colectivo claro con la preservación de la memoria histórica. El arquitecto también señaló que muchos propietarios de bienes patrimoniales no dimensionan la importancia histórica de estos inmuebles.

“Eso es lo que en Guayaquil todavía no se entiende. Se asocia ver algo antiguo como algo destructible, no como algo digno de rescate, y esa situación, mientras hay una pelea entre terceros, hace que la comunidad siga perdiendo valor patrimonial”, comentó.