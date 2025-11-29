Estación de Acción Segura ya funciona en la Plaza Centenario: ¿qué novedades tiene?

Es la octava EAS que se inaugura en Guayaquil; la próxima también estará en el centro de la ciudad, dijo Aquiles Álvarez

En la estructura donde había un Puesto de Auxilio Inmediato (PAI), de la Policía Nacional, y que por años estuvo abandonada en la Plaza del Centenario, el Municipio de Guayaquil inauguró el viernes 28 de noviembre una Estación de Acción Segura (EAS).

La empresa municipal Segura informó que el espacio tendrá 62 agentes de control metropolitano, que monitorearán a través de 268 cámaras de videovigilancia.

Para la asistencia en emergencias, contarán con cinco camionetas y seis motos. También habrá un paramédico.

La novedad de esta EAS es la implementación de 23 megáfonos, con los que se pretende evitar situaciones que incomoden a los visitantes de la plaza, como el consumo de drogas.

También se espera monitorear la disposición de la basura y combatir los delitos que se registran en este punto del centro de la ciudad.

Cuál será la próxima EAS en Guayaquil

Durante la inauguración, a la que asistieron dirigentes barriales del centro y de sectores como Urdesa, el alcalde Aquiles Álvarez recordó que habrá otra EAS en una plaza del bulevar 9 de Octubre.

Se trata de la que estará en la Plaza Vicente Rocafuerte, también conocida como San Francisco, que está en proceso de remodelación.

En el barrio Centenario, al sur de la ciudad, también se construye uno de estos puestos de vigilancia, que ya se han implementado en sectores como Urdesa, Puerto Santa Ana, Kennedy, Samanes, la FAE, entre otros.

