Baile en la calle Panamá tendrá respaldo del Municipio para hacerse un viernes al mes

Personal de la Dirección de Turismo ha ofrecido apoyo con seguridad y recolección de desechos en este punto del centro

Más de 300 personas participaron, el 21 de noviembre, en la primera edición de "Baila la Calle", organizado por colectivos ciudadanos en Panamá e Imbabura.

Seguridad y limpieza son dos temas que la Alcaldía de Guayaquil garantizará para el evento ciudadano Baila la Calle, que se organizará un viernes al mes en Panamá e Imbabura, en el centro.

La vocera de la Dirección municipal de Turismo, María del Cisne Montes, aseguró a EXPRESO que esos detalles se conversaron este martes 25 de noviembre con personas de la organización y que aún falta definir la dotación de baños portátiles, algo solicitado por el colectivo Conciencia Positiva.

“Vamos con esa iniciativa adelante y queremos dar todo el apoyo y respaldo posibles”, dijo Montes, en una entrevista.

"Total apoyo, simplemente lo vamos a concretar y listo, pero sí, tengo entendido que todo va a ser en pro a que se beneficie al sector restaurantero y a los colectivos del sector", indicó.

Montes calificó a esta iniciativa ciudadana como algo "fabuloso" y dijo que esperan que se replique en barrios de la ciudad, por lo que instó a dirigentes a contactar al Municipio a través del Sistema de testión de trámites municipales, también conocido como ventanilla universal.

Locales de calle Panamá extenderán su horario

La vocera también comentó que el horario de atención en los locales de calle Panamá se extenderá hasta las 22:00, con el objetivo de reactivar este sector por las noches, cuando queda abandonado.

“Hemos hecho alianza con los administradores, con los dueños de los locales para extender el horario y recibir a muchas personas, a los visitantes, para darles una atención idónea. Ya no solo hasta las cuatro de la tarde, que por lo general la calle Panamá hasta ahí está activa”, señaló Montes a EXPRESO.

Como parte de este programa, al que se ha denominado “Panamá Nocturna”, la Alcaldía encenderá este viernes, a las 18:00, un árbol navideño de 15 metros de altura, en la intersección de Panamá con Imbabura.

