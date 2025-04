MET Gala 2025: ¿Quiénes están invitados?

El código de vestimenta para la Met Gala 2025 es Tailored for you

Cada año, la Met Gala se realiza en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York el primer lunes de mayo. Por lo tanto, a menos de un mes de que llegue esa fecha, se comienzan a confirmar los detalles del evento de moda más importante del mundo. El código de vestimenta para la Met Gala 2025 es Tailored for you (Hecho a tu medida), una referencia directa al enfoque de la exposición en la sastrería y la moda masculina, anticipando propuestas creativas y personalizadas por parte de los asistentes. Mientras que la exposición que tendrá el museo está vinculada al concepto del Superfine: Tailoring Black Style, ambos inspirados en un libro que resume el estilo clásico de vestir de la comunidad afroamericana, heredada en parte por el crudo pasado como esclavos hasta su libertad.

Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009), de Monica L. Miller, es el nombre de la pieza literaria. La muestra estará dividida en doce secciones, cada una dedicada a una característica que define el estilo dandi: Propiedad, Presencia, Distinción, Disfraz, Libertad, Campeón, Respetabilidad, Jook (término definido por Zora Neale Hurston como un espacio para bailar, beber y socializar), Herencia, Belleza, Estilo y Cosmopolitismo.Pero la Met Gala también es farándula y glamour. ¿A qué famosos invitó Anna Wintour? Aquí los cinco más destacados nombres. APP

Shakira

La artista colombiana parece que tiene el año más ajetreado de su vida. Este 5 de mayo está invitada para la gala de moda, pero podría no ser parte ya que se encuentra en su gira Las mujeres ya no lloran. ¿Cómo sería su look?

Rachel Zegler

Rachel Zegle recibió la codiciada invitación para la exclusiva Met Gala, organizada por Anna Wintour y conocida como los Óscar de la moda. La cantante protagonizará próximamente el musical Evita en Londres, cuyo estreno está previsto para el 14 de junio. Zegler ya asistió al evento en ediciones anteriores, en 2021 y 2024. Sin embargo, no parece que vaya a asistir este año. Un representante de la actriz declaró: “Rachel estará en ensayos para la obra en Londres durante mayo”.

Gal Gadot

Según el portal PageSix es una de las invitadas este año, ya que protagoniza Blancanieves. De asistir, volvería luego de seis años de ausencia.

En aquella ocasión lució un tocado y joyas de Tiffany valoradas en aproximadamente 200.000 dólares.

Doechii

Esta es la primera invitación de la rapera a la Met Gala. Su nombre mantiene intrigados a los expertos en moda, puesto que este debut puede

significarle a la artista un ascenso en el mundo fashion.

Colman Domingo

Colman Domingo es el ‘fashion boy’ del momento. Y si a alguien se le puede denominar un dandy completo, él recae perfecto en el concepto. Por eso no llama la atención que sea uno de los anfitriones junto a Pharrell Williams, ASAP Rocky, Lewis Hamilton. ¿Con qué sorprenderá?

