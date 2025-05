¿Moda, cábala o mensaje? Esto dijo Segundo Castillo sobre el botón rojo

Todo parecía normal en estadio Monumental de Guayaquil, gradas con buen ambiente, jugadores listos para el partido de Barcelona SC ante Vinotinto hasta que apareció el entrenador Segundo Castillo. ¡PUM! Un botón rojo en el pecho llama la atención.

¿Un botón? Sí, un botón. Rojo. Protagonista involuntario de la jornada 11. Y ahí arrancó el misterio.

Las cámaras lo enfocaban más que al goleador. En redes, algunos juraban que era una cábala nueva. Otros decían que tal vez era un botón de emergencia, como esos de las fábricas: “en caso de crisis, presione aquí y entre Felipe Caicedo”.

Segundo Castillo y todo lo que hace en su vestimenta causa sensación.

La realidad de los botones de Segundo Castillo

Y mientras todos especulaban, Castillo seguía serio, como si no llevara encima un objeto que grita “mírame”. Luego vino el partido contra Vinotinto, triunfo 2-1, y ahí seguía el famoso botón. Ya era tendencia nacional. ¡Un botón! No un golazo, no una táctica revolucionaria. Un botón.

Por fin, se supo la verdad: no era cábala, ni sensor secreto, ni botón para activar el VAR. Era parte de una campaña silenciosa de Lotería Nacional. Estrategia elegante, sin palabras, usando la figura de un entrenador que no necesita hablar mucho para llamar la atención. El botón cumplió su misión: todos lo miraban.

Pero aceptémoslo: el botón se robó el show. En un país donde los entrenadores suelen gesticular como actores de novela, Castillo fue viral sin mover una ceja. Logró lo impensado: que hablemos de moda, marketing y fútbol… por un botón.

Y sobre el pin Castillo a los curiosos el entrenador les dijo: "Es algo para ti solito, así que estate atento".

