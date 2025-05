Lo que debes saber de la MET Gala 2025: temática, invitados y más

Las celebridades están listas. También todos los detalles de lo que será la Costume Institute Gala, conocida como la MET Gala. Este lunes 5 de mayo de 2025, un selecto grupo de invitados famosos acudirá al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para desfilar por la alfombra roja, deslumbrar con su estilo y luego asistir a la cena, que funciona como el broche de oro de uno de los eventos más exclusivos del mundo de la moda. ¿A qué hora es y cómo ver en vivo el popular evento anual? EXPRESIONES te lo cuenta.

¿Cómo ver en vivo la MET Gala 2025?

Como es bien sabido, la gala está dirigida por Anna Wintour, editora en jefe de Vogue. Ella se encarga de supervisar cada detalle, incluida la rigurosa selección de los asistentes.

Hasta el momento, se ha recaudado más de 220 millones de dólares, destinados a financiar las exposiciones anuales, conservar prendas icónicas y adquirir nuevas piezas.

El evento de etiqueta comenzará a las 18:00 del lunes 5 de mayo (hora de Nueva York) y podría extenderse hasta la medianoche. Los amantes de la moda y las celebridades podrán disfrutar del espectáculo mediante la transmisión en vivo en los canales de Vogue y en YouTube.

¿Quiénes acudirán a la MET Gala 2025?

En esta edición, el presidente de honor es LeBron James, jugador de baloncesto de los Los Angeles Lakers. Según la prensa especializada, atraviesa una etapa de reflexión sobre su salud, legado y deseo de continuar en la NBA, sin haber revelado aún su decisión.

También se espera a Lewis Hamilton, piloto de F1, quien figura entre los cuatro copresidentes junto al actor Colman Domingo, los músicos Pharrell Williams y A$AP Rocky, y, por supuesto, Anna Wintour.

El comité anfitrión incluye a figuras destacadas como Angel Rees, delantera del Chicago Sky; Sha’Carri Richardson, estrella olímpica del atletismo; y Simone Biles, siete veces medallista de oro, acompañada de su esposo Jonathan Owens, jugador de los Chicago Bears.

En total, serán 600 los asistentes, cuyos nombres se mantienen bajo estricta reserva. Sin embargo, se anticipa una importante representación latina, dado su creciente protagonismo. Se menciona la posible presencia de Salma Hayek, Bad Bunny y Jennifer Lopez, quienes ya han participado en ediciones anteriores.

Según The New York Times, es posible que Shakira sorprenda en la alfombra roja. La cantante colombiana se encuentra en una pausa de su gira Las mujeres ya no lloran y su próximo concierto está previsto para el 13 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte.

La cuenta del club de fans de la MET Gala ha compartido un listado extraoficial de posibles invitados, generando gran expectativa. Entre los nombres mencionados figuran Zoe Saldaña, Ariana Grande, Zendaya, Rihanna, Kendall Jenner, Lady Gaga, Lana del Rey, Selena Gomez, Demi Moore, Naomi Campbell y Tyla, entre otros.

La temática de la MET Gala 2025

Este año, el código de vestimenta es Superfine: Tailoring Black Style (Superfino: Confeccionando el estilo negro), inspirado en la obra de Mónica L. Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009).

La propuesta busca explorar la relación entre poder, vestimenta e identidad, según detalló la organización. Como es costumbre, las prendas que lucirán los invitados serán diseñadas exclusivamente para cada uno, aportando un toque aún más elegante.

La exposición se inaugurará oficialmente en el museo el 10 de mayo.

