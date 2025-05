Sastrería femenina: el estilo que busca romper estereotipos

El traje sastre, símbolo de poder desde hace décadas, ha encontrado una nueva voz en los armarios femeninos. Es una prenda versátil que puede ser utilizada en diferentes ocasiones tanto en el día como la noche.

Y no viene solo. La corbata, ese accesorio históricamente masculino, se suma como un gesto de rebeldía elegante. Así lo describe la consultora de imagen Pamela Monteverde, quien dice que “la moda actual ha adoptado los blazers como una prenda básica” y esta tendencia habla de una nueva visión de la feminidad: fuerte, libre, auténtica y sin restricciones. Y tú, ¿ya tienes uno en tu armario?

Sastrería con carácter

La diseñadora Teresa Valencia impone elegancia con un traje oscuro de corte clásico, parte de su nueva colección VIP (virtuosas, inteligentes, productivas) . La corbata tejida y la camisa color chocolate crean un juego monocromático perfecto.

“Lo que más me gusta de estos looks es la sensación de poder y confianza que transmiten. Un traje sastre bien entallado me hace sentir segura y lista para enfrentar cualquier situación. Los uso en eventos importantes, reuniones de trabajo o, incluso, en ocasiones especiales en las que quiero proyectar una imagen fuerte y sofisticada”, explica.

Para ella, crear prendas tradicionalmente masculinas es una forma de romper estereotipos, afirmar autoridad y mostrar que la elegancia y la fuerza no tienen género. “La moda se ha vuelto mucho más inclusiva y creativa, y permite todos experimentemos con estilos que antes eran limitados”.

Detalle ‘coquette’

Con una vibra neoyorquina y relajada, la influencer Natalia Regge apuesta por un traje sastre con un twist ultra femenino: top con lazos que dejan al descubierto el abdomen. El tono gris de su conjunto monocromático combina a la perfección con el clásico blazer negro que da un toque de sobriedad. Además, los accesorios pequeños complementan este outfit minimalista que transmite seguridad y comodidad.

Rojo que impacta

La periodista Fiorella Solines le sube el volumen al traje sastre con una jugada audaz: un color rojo encendido, una silueta impecable y una maxi flor en 3D que brota del blazer como una innegable declaración de estilo.

Debajo, ella eligió una blusa cuello de tortuga color vino, que suma elegancia sin robar protagonismo. El toque final: stilettos negros que resaltan el look femenino e imponente.

Clásica y con actitud

La actriz y empresaria Krysthel Chuchuca apuesta por una sastrería clásica, pero con un giro glam. El blazer camel y el pantalón de pinzas juegan con tonos tierra, mientras que el top vino le inyecta intensidad al look.

Los botones metálicos del blazer no pasan desapercibidos: hacen match con los accesorios y cinturón de hebilla dorada, que eleva aún más el outfit. La combinación de tonos de la misma gama es una fórmula infalible para destacar en cualquier evento.

Para saber

Entre los 60’s y 70’s, los blazers femeninos ganaron protagonismo gracias a la influencia del movimiento feminista y la moda andrógina. Actualmente, personajes a nivel mundial como Melania Trump y la Reina Letizia también apuestan por estas prendas.

Fashion tip

Teresa Valencia asegura que lo más importante es encontrar un corte que se ajuste bien al cuerpo y que refleje la personalidad de quien lo lleva. Puedes empezar con tonos neutros y estilos clásicos, y luego ir jugando con texturas, colores o accesorios.

Créditos Teresa Valencia. Fotos: Andrés Franco. Peinado: Carolina Aguirre. Maquillaje: Karen Romero

