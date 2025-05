Cristina Barettino: la diseñadora que apuesta por la moda hecha a mano en Ecuador

La visión de Cristina Barettino nace del deseo profundo de que cada mujer pueda vestir una prenda que no solo la haga sentir especial, sino también elegante y cómoda. En su marca homónima, que surge desde la necesidad de la falta de ropa en Ecuador para eventos especiales o para personas que, por trabajo, necesitan vestirse con cierta formalidad, algo que en otros lugares como España, donde el trabajo a medida se ha ido perdiendo, ya casi no se encuentra. “Me di cuenta de que en Ecuador la gente todavía valora mucho lo hecho a mano. Eso fue lo que me motivó a lanzar una marca mucho más pensada y coherente que la que tuve antes”, cuenta Cristina. Aquella primera marca, aunque ya cerrada, sigue viva en pequeños detalles como las etiquetas que algunos amigos aún le piden que use por el cariño que le tienen a sus inicios.

Cristina tiene la mente más clara

Una de las grandes diferencias de esta nueva etapa es la claridad que Cristina ha adquirido sobre cómo manejar una marca. Esta idea llegó gracias a una formación en Madrid, donde tuvo como mentor a Héctor Jareño, un diseñador que trabaja con la Casa Pertegaz y que es conocido por su enfoque realista y estructurado del negocio de la moda. “Él me hizo ver que tener una marca no es solo hacer ropa bonita, sino tener una visión empresarial clara, saber a dónde quieres ir y qué quieres comunicar con cada decisión”, explica. Con esta nueva mirada, dejó de tomar decisiones impulsivas y empezó a diseñar desde una perspectiva más estratégica. “Antes decía que sí a todo por el reto de hacerlo, aunque no tuviera nada que ver con mi estilo. Ahora sé decir que no, y eso me ha dado mucha paz”, añade.

La creatividad de Cristina tiene raíces profundas en su historia familiar. Fue una niña creativa, con una familia que la alentó desde pequeña. Su padre, con ternura, le recuerda en muchas ocasiones, sus primeros “diseños” hechos con sábanas viejas. Aunque sus progenitores en un inicio la impulsaron a estudiar una carrera más tradicional, como economía, esa formación también le sirvió: le dio las herramientas necesarias para estructurar su empresa. Durante sus años universitarios pudo explorar otras áreas del diseño y trabajar en distintas ramas, desde la moda hasta el diseño gráfico. “Aunque me gustaba lo que hacía, siempre volvía a la costura. Fue como un llamado constante que ya no podía ignorar”, recuerda. Luego, insatisfecha con su primer trabajo formal, decidió formarse más en patronaje y confección, convencida de que quería dedicarse por completo a su vocación.

esde su atelier en Ecuador, Cristina Barettino redefine la moda a medida con sensibilidad estética, conexión familiar y amor por lo natural juan pablo Castillo

Un atelier a medida, con planes a futuro

Cristina es católica, y para ella la providencia ha jugado un rol importante en su camino. “Siento que todo lo que he vivido me ha preparado para este momento. No fue casual llegar aquí”, dice con convicción. La naturaleza también es una fuente constante de inspiración para ella. Desde niña le ha fascinado observar los paisajes, las texturas, los colores, los contrastes. “No necesito un estampado para encontrar riqueza visual en una prenda. Me inspiran la textura de una tela, el cuerpo que tiene, las sombras que proyecta… Todo eso ya cuenta una historia”, explica. Por eso sus colecciones suelen incluir colores neutros o tierras, con algún lavanda o celeste como toque especial, pero siempre en sintonía con el entorno natural.

Con la vista hacia el futuro, Cristina tiene varios proyectos en desarrollo. “Realmente siempre hay que ir como cinco pasos por delante de lo que vas haciendo, si no te atropella la vida”, afirma. Aunque su espacio no es una tienda abierta al público sino un atelier que recibe a sus clientes con cita previa, lo hace con intención: “La idea no es que la gente pueda entrar aquí en cualquier momento a comprar. Lo hago así para poder recibirlos con tranquilidad, que tengamos este espacio para nosotras, sin la prisa de que alguien más esté esperando”, explica.

Tiene planes de lanzar pequeñas colecciones cápsula de productos prêt-à-porter, es decir, ya confeccionados en tallas estándar, que podrían incluso venderse online. “Siempre en pequeñas cantidades, producidos a mano por mí, pero de forma menos personalizada”, aclara. También le interesa diseñar accesorios para el hogar, un área que le llama la atención. “Mi marido se vuelve loco, estoy todo el día pintando estanterías, decorando habitaciones… Me doy cuenta de que con lo que sé hacer de costura hay muchas cosas que puedo crear para regalar o decorar con intención”, confiesa.

Inspirada por la naturaleza y el trabajo a mano, Cristina Barettino construye una marca de moda elegante, personal y con alma española juan pablo Castillo

Además, sueña con traer a Ecuador a artesanos españoles con los que ha trabajado y que admira profundamente. “Desde que inicié la marca, tengo en mente poder traer a artesanos que conozco en España y que hacen un trabajo increíble, con una línea estética muy afín a la mía. Me encantaría hacer colecciones cápsula con ellos y que puedan compartir sus historias aquí”, dice. Uno de esos casos es el de la artesana que colaboró con ella para su vestido de novia. “Estudió en Londres y se especializa en bordado de alta costura. Lo que hace es impresionante. Me encantaría que la gente aquí lo vea y lo valore”, comenta entusiasmada. Cristina cree que en Ecuador hay una sensibilidad especial hacia el trabajo manual: “Aquí sí que la gente sabe valorar lo que es el trabajo a mano y todo el esfuerzo que hay detrás de una pieza única”.

Conoce mas sobre Cristina Barettino

A nivel personal, Cristina elige vestirse según su estado de ánimo y su rutina del día. Si bien se considera minimalista, le gusta usar looks de un solo color para poder jugar con los accesorios. Los pañuelos son su sello, ya sea como cinturón, amarrados al bolso o en el pelo. “Uno de mis favoritos fue un regalo de mi madre durante mi luna de miel. Me gusta llevarlo porque me conecta con mis raíces”, cuenta. Su enfoque práctico también se refleja en sus diseños del día a día: necesita comodidad para trabajar en el taller, moverse entre telas, cortar, coser. Aunque su paleta suele ser más neutra, también está abierta a jugar con colores más intensos cuando lo requiere el diseño. Un buen ejemplo fue la creación del traje que hizo para Shany Nadan, ganadora de MasterChef Celebrity Ecuador. “Al principio pensábamos en un color café, pero al final elegimos un burgundy que tenía más fuerza. Ella necesitaba un look con presencia, y ese tono fue perfecto”, comenta.

