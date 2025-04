Stephany Hollihan de Sensi-Contugi: así se viste la diseñadora detrás de Sensi Studio

Stephany Hollihan de Sensi-Contugi, es de esas personas que tienen un semblante reservado, pero que, con su mirada y su elección de ropa, pueden dar un sneak peek de cómo se sienten en el día a día.

En una mañana resplandeciente, con un aroma a paja toquilla cocida en el ambiente, ella muestra algunos de sus looks favoritos con felicidad reflejada en sus ojos. Uno de ellos es un suit azul marino con líneas celestes y conchas blancas, parte de su nueva colección, que estaba a punto de estrenar, mientras comparte una conversación amigable con el equipo de SEMANA sobre sus inicios.

La ecléctica propietaria de Sensi Studio fundó su marca gracias a su pasión por la moda, el arte y su profundo amor por el trabajo artesanal. La historia comenzó hace 12 años, cuando Stephany decidió emprender un camino creativo para dar vida a su visión personal de la moda. La marca no solo se caracteriza por sus diseños acogedores, frescos y estéticos, sino también por su enfoque en la sostenibilidad y la valorización de la artesanía ecuatoriana.

Stephany Hollihan, fundadora de Sensi Studio, habla de su estilo, su marca y su pasión por la moda artesanal ecuatoriana JORGE GAIBOR

Sensi al cien

¿Y cómo elige qué ponerse cada día? “Depende de cómo me siento”, dice. Si llueve, opta por trench coat, botas, algo en ‘mood’ invierno. Si hace sol, prefiere más color, algo alegre, o el blanco. También depende de su plan: si va a la fábrica, busca comodidad; si va a estar en tienda o reuniones, lo piensa más.

Tiene un vestido favorito de su marca: un maxi dress con cuello alto y cut-out en la espalda. Lo tiene en cinco prints y siempre lo lleva de viaje. Le encanta porque favorece a todo tipo de cuerpo y es versátil; le gusta combinarlo con tacos o flats para verse elegante y cómoda.

Al menos el 90 % de las prendas que usa a diario son de su marca, especialmente en temporada de playa. En épocas menos cálidas, ese número baja a un 60 o 50 %.

Cuando se trata de accesorios, el sombrero es imprescindible en la playa. No le gusta broncearse la cara, por lo que este accesorio es uno de sus buenos amigos. Le encanta mezclar bolsos de paja estilo picnic basket a lo Jane Birkin con ropa más de invierno, como trajes sastre o blazers. Esa mezcla le parece súper chic. Y claro, las gafas no pueden faltar.

A lo largo del tiempo, su estilo ha mutado a otros espacios más brillantes. Ahora le da oportunidad al uso de colores, proporciones y looks distintos, porque confía más en sí misma. “Sé exactamente qué me queda bien y qué no. Hoy tengo más seguridad en mí misma para experimentar con la moda”.

Así es la moda consciente y chic que propone Sensi Studio bajo la dirección de Stephany Hollihan JORGE GAIBOR

Una compra, una experiencia

Para Stephany, Sensi no es solo una marca sostenible —que ya es una buena razón para apoyar—, también es un espacio con una estética actual donde todas las personas pueden encontrar algo que se adapte a su estilo. “Creo que es una de las tiendas más lindas de moda que hay en Guayaquil”, asegura.

Cada detalle está pensado: desde los prints originales hasta la calidad de las telas y el fit de las prendas. El local (que recientemente se aperturó) permite ver por fin toda la estética de la marca en un solo lugar. Hacen ropa, trajes de baño, sombreros, bolsos y vajillas, todo hecho en Ecuador y de manera sostenible.

Aunque no venden joyería propia, hacen pop-ups con diseñadores internacionales cada tres o cuatro meses. La curaduría de estos diseñadores corre completamente por cuenta de ella. “Cada cosa que hay aquí es escogida por mí”, dice con orgullo. El trabajo visual también es parte fundamental del concepto. Junto al estilista Alex Margary, con quien colabora desde hace años, Stephany cuida la disposición del espacio para que tenga una identidad clara y coherente con lo que representa Sensi Studio. La intención es que quienes visitan la tienda encuentren algo más que productos: una narrativa visual construida con intención y cuidado. “Quiero que cualquier mujer, con cualquier tipo de cuerpo, venga y se sienta espectacular”, concluye.

Un accesorio insignia

Así como Hermés tiene las Birkin y Kelly, Sensi también tiene una cartera que se asocia con la marca y son sus pouch. Al ser uno de los accesorios preferidos de sus clientas, lo ha reinterpretado varias veces en materiales artesanales como la cabuya , hecha por indígenas en la Sierra. También la puede encontrar con otros materiales como telares y paja toquilla. “Desde hace cinco años, es uno de los sellos de nuestra marca”.

Conoce más sobre Stephany Hollihan

¿Cuáles son sus colores favoritos para vestir?

“Desgraciadamente, negro”, admite con una sonrisa de culpa. Aun así, confiesa que le encanta cómo luce ese color en personas rubias como ella. Además del negro, se inclina por los tonos azules, los neutros como beige y camel, y un tono que considera muy especial: el dusty pink.

¿Cuál es su prenda favorita?

Si se trata de su prenda favorita de otro diseñador, no duda en decir: “Un vestido negro de Jacquemus que me fascina, porque es ultra femenino pero tiene esta cosa media andrógina también”.

¿Cómo es su rutina de cuidado facial?

Stephany es honesta y relajada cuando habla de su rutina de cuidado facial. “Lo básico, que creo que ya todas las mujeres hoy por hoy con tanta información hacemos: un sérum, una crema hidratante y algo para el contorno de ojos un poco más fuerte. Pero en realidad, creo que lo que ha hecho la diferencia es periódicamente hacer tratamientos de bioestimuladores, peelings... y no voy a mentir, obviamente, bótox y ácido hialurónico, bienvenidos sean”, dice entre risas.

