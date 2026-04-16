Colombia autoriza eutanasia a hipopótamos de Pablo Escobar: ¿Por qué se toma esta medida?

Publicado por Madelayne Iveth Lynch Lucas Creado: Actualizado:

El gobierno de Colombia ha aprobado un protocolo que autoriza la práctica de la eutanasia a unos 80 hipopótamos que viven en la región de Puerto Triunfo, como parte de un esfuerzo por controlar la población de estos mamíferos.

Los hipopótamos llegaron en 1980

Los hipopótamos, que descendieron de ejemplares traídos ilegalmente por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980, han generado un intenso debate sobre su manejo y la manera de reducir su número.

La medida, que ha sido objeto de discusión durante varios años, ha provocado rechazos, especialmente entre los habitantes de Puerto Triunfo, donde se encuentra la Hacienda Nápoles, el antiguo recinto de Escobar, que atrae a miles de turistas cada año para ver a los hipopótamos. El narcotraficante fue abatido en 1993 por la policía colombiana, pero el legado de sus animales sigue siendo una preocupación para las autoridades ambientales.

En una rueda de prensa, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, firmó un documento oficial que establece los lineamientos para la coordinación de esfuerzos en el manejo y control de los hipopótamos. Vélez explicó que las medidas se implementarán en el segundo semestre del año, una vez que asuma el nuevo presidente, el 7 de agosto.

El Ministerio de Ambiente aclaró en su comunicado que la caza de los hipopótamos será una medida de último recurso, que solo se llevará a cabo si las alternativas no letales no resultan viables. Este protocolo ha sido diseñado para reducir la población de hipopótamos que, según las autoridades, ha generado problemas ecológicos y económicos en la región debido a su crecimiento descontrolado.

Sin embargo, la decisión ha sido fuertemente criticada por defensores de los derechos de los animales. La senadora animalista Andrea Padilla, a través de su cuenta en la red social X, calificó la medida como una “matanza de criaturas saludables” que, según ella, son víctimas de la “negligencia estatal”. Padilla instó a las autoridades a considerar métodos alternativos que no impliquen el sacrificio de los animales.

El debate sobre cómo manejar la creciente población de hipopótamos en Colombia sigue siendo un tema complejo, con argumentos a favor y en contra de la eutanasia y otros métodos de control, mientras las autoridades buscan una solución que equilibre la protección del medio ambiente y el bienestar animal.