El Pro: Patrik Mercado se impuso a su amigo Claudio Spinelli

El volante de Independiente del Valle superó a su compañero de equipo, quien aparecía como favorito para llevarse el premio

Patrik Mercado se llevó el premio al mejor jugador de la LigaPro. Lució feliz el trofeo y el anillo.

En la gala de premiación de los mejores futbolistas de la temporada pasado, por parte de la LigaPro, Independiente del Valle se llevó la mayoría de los reconocimientos, entre ellos, el de mejor jugador, que lleva el nombre de El Pro.

Ese galardón lo disputaron dos de sus jugadores: el delantero argentino Claudio Spinelli y el volante Patrik Mercado, quienes formaban parte de la lista que la completaban Azarías Londoño (U. Católica), Alejandro Tobar (D. Cuenca), Bryan Ramírez (Liga de Quito) y Octavio Rivero (Barcelona).

El premio recayó en Mercado, quien le ganó la pulseada a su compañero. “Esta es una alegría muy grande; sin embargo, no es solo mía, es la de la banda (compañeros), la de la confianza del profe (Javier Rabanal) y la de mi familia. Le doy gracias a Dios”, dijo tras recibir el premio.

Para el jugador de 22 años, el galardón lo recibió como “una motivación para mi carrera porque me permitirá seguir mejorando, esforzándome y querer más logros y títulos”.

Recordó al entrenador Rabanal, ahora en Universitario de Perú, quien “me ayudó a afianzarme como titular”.

Este reconocimiento es un aliciente porque “no ha sido fácil llegar a este momento. He pasado mucho tiempo en primera sin poder consolidarme del todo, pero el anterior año se me dieron las cosas gracias a Dios y hoy puedo celebrar este logro”.

Antes de la gala de premiación, Mercado y Spinelli conversaron en el entrenamiento de los rayados.

“Lo hablamos en la mañana, no se sabía quién iba a ganar porque Claudio también es un gran jugador, aportó mucho al equipo, pero esta vez se me dio a mí y estoy muy contento por eso”, resaltó el volante.

Por su parte, Spinelli, quien era el favorito para quedarse con El Pro, felicitó a Mercado. “Es un gran jugador, se lo merece por la campaña que hizo el año pasado”, aseguró el delantero, que está cerca de vincularse al Vasco da Gama de Brasil.

La elección de mejor jugador no solo conlleva el trofeo, también un anillo y el llevar un parche en su camiseta con la distinción de El Pro.

Independiente del Valle fue el club que más reconocimientos se llevó en la ceremonia realizada en Quito. JUAN RUIZ / EXPRESO

Futuro en el exterior

Este premio llega cuando Mercado está por definir su futuro en el exterior. Santiago Morales, gerente de los del Valle, develó que tienen un preacuerdo con un equipo europeo y que su transferencia podría concretarse en junio o julio.

Al respecto, el jugador aclaró que “se han escuchado muchas cosas; por ahora estoy tranquilo en Independiente, sin que se concrete nada aún”.

Por lo pronto, Mercado se enfocará en lo que viene con Independiente del Valle, como es la LigaPro, donde se estrenarán recibiendo a Guayaquil City; la Copa Libertadores y la Copa Ecuador.

