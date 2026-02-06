Lionel Messi aterriza en Guayaquil para disputar el Partido de la Historia

El Inter de Miami arribó al país con un riguroso operativo de seguridad. El equipo se dirigió al hotel de concentración

Lionel Messi ya se encuentra en Ecuador. El astro argentino arribó la noche de este viernes 6 de febrero a Guayaquil junto a la delegación del Inter de Miami, equipo que disputará el denominado Partido de la Historia frente a Barcelona Sporting Club.

El avión que trasladó a la comitiva, integrada por más de 50 personas, aterrizó alrededor de las 19:45 en la Base Aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana de Guayaquil. La organización del evento había informado previamente que la llegada se realizaría en esta terminal por motivos de seguridad.

La aeronave fue recibida con el tradicional arco de agua, un gesto protocolario que simboliza la relevancia de la visita. Junto a Messi también arribaron reconocidas figuras del fútbol internacional como Javier Mascherano, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Sergio Busquets, quienes forman parte del plantel del club estadounidense.

La llegada de Messi emocionó a los guayaquileños

Aunque el aterrizaje se produjo cerca de las 19:30, desde antes varios aficionados se congregaron en los exteriores de la pista con la esperanza de ver, aunque sea de lejos, al capitán de la selección argentina.

Las calles aledañas se llenaron de personas de todas las edades. Algunos vestían camisetas del Inter de Miami, mientras otros lucían la tradicional amarilla de Barcelona SC, todos con el objetivo de registrar en fotos o videos la llegada del futbolista más importante de la actualidad.

“Es mi máximo ídolo. Estoy muy feliz porque aunque sea pude ver el avión en el que llegó. Estoy emocionado porque mañana lo veré en la cancha”, comentó Matías Aguirre, de 15 años, quien asistió acompañado de su padre.

La expectativa aumentó cuando el bus que trasladó a la delegación salió rumbo al hotel donde se hospedarán, el Hotel Oro Verde. En ese momento, decenas de aficionados intentaron saludar a las figuras internacionales desde los costados de la vía.

La concentración de personas provocó congestión vehicular en el sector. El tránsito se volvió más lento de lo habitual y varios buses y vehículos particulares tardaron más tiempo en circular por la avenida Cosme Renella.

Llegada del Inter de Miami a Guayaquil. Alex lima

El Partido de la Historia

El encuentro entre Barcelona SC y el Inter de Miami se disputará este sábado 7 de febrero, a las 19:00, en el Estadio Monumental. El duelo ha sido denominado El Partido de la Historia, ya que podría marcar la última vez que Lionel Messi juegue en este escenario deportivo de Guayaquil.