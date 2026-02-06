Enzo Fernández niega una salida del Chelsea: "Estoy muy feliz aquí"

El volante argentino enfrentó las preguntas sobre su continuidad y reveló cómo se siente realmente dentro del club londinense

Enzo Fernández habló sobre su futuro en el Chelsea y puso fin a las especulaciones que surgieron en las últimas semanas sobre una posible salida. El mediocampista argentino dejó clara su postura y reafirmó su compromiso con el club londinense, donde asegura sentirse feliz y motivado.

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 aseguró este viernes 6 de febrero que no piensa en abandonar Stamford Bridge, pese a los rumores que circularon en medios europeos. En declaraciones concedidas a Sky Sports, el volante destacó su conexión con la institución y su deseo de continuar creciendo en la Premier League.

“Estoy muy agradecido por los tres años que llevo aquí. Hemos ido de peor a mejor y estar hoy aquí me hace muy feliz”, expresó el futbolista argentino, dejando claro que atraviesa un momento positivo tanto en lo deportivo como en lo personal.

El objetivo: ganar títulos y consolidarse en la Premier League

Enzo Fernadéz es figura indiscutible del Chelsea de Liam Rosenior. CORTESIA

Enzo Fernández también subrayó que su principal meta es conquistar trofeos con el Chelsea, un club que, según sus propias palabras, exige competir al máximo nivel. “Quiero ganar títulos porque eso es lo que demanda este club. Estoy muy conectado y me siento muy bien”, afirmó el mediocampista.

Desde su llegada en enero de 2023 procedente del Benfica por una cifra cercana a los 120 millones, el argentino se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema del equipo. Su rendimiento ha ido en crecimiento y ha sido determinante en distintos momentos de la temporada.

Números, nominaciones y evolución bajo Liam Rosenior

El buen momento de Enzo se refleja en sus estadísticas recientes y en su nominación al mejor jugador de la Premier League durante enero, tras registrar tres goles y una asistencia en cinco partidos. Entre sus actuaciones más destacadas figuran el empate ante Manchester City y el tanto decisivo contra West Ham United.

Con ocho goles en la actual Premier League, el argentino vive su campaña más productiva desde su llegada a Europa. Además, bajo la dirección técnica de Liam Rosenior, ha retomado un rol más retrasado en el mediocampo, compartiendo funciones con el ecuatoriano Moisés Caicedo, lo que le ha permitido equilibrar el juego del equipo y potenciar su influencia en la construcción ofensiva.

