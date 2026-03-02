Nunca fue Jim Carrey: revelan la verdad detrás de la ceremonia en Francia

Un homenaje se convierte en teoría conspirativa: ¿era realmente Jim Carrey o era un doble quien lo representó en París?

Lo que debía ser un tributo emotivo terminó en un misterio viral. Minutos después de que el actor de La Máscara pisó la alfombra roja en París, el pasado 26 de febrero, en el teatro L'Olympia, las redes sociales estallaron desatando una inesperada controversia con comentarios que iban del asombro a la sospecha.

La aparición del actor canadiense Jim Carrey en los Premios César 2026 desató rumores de “clon”, máscaras y dobles. Ahora, la organización rompe el silencio y revela lo que realmente sucedió en la ceremonia francesa.

Su look sobrio, cabello largo, tono de la voz y ciertos cambios en su expresión bastaron para que algunos internautas dudaran de su identidad y comenzaran a circular teorías que hablaban de un “doble” o incluso de un “clon”, transformando un homenaje cinematográfico en un inesperado thriller digital.

La chispa del rumor

Todo comenzó cuando en redes sociales como X, se aseguró que el actor no estuvo en persona y que alguien lo había sustituido con una prótesis. La versión tomó fuerza luego de que el maquillador británico Alexis Stone, insinuara en su cuenta de instagram haber recreado al actor con máscara y dientes falsos, alimentando la sospecha.

El debate explotó por la apariencia de Carrey: traje negro, melena larga y rasgos que algunos calificaron de “irreconocible”. Comparaciones de fotos y videos circularon por X, impulsando teorías conspirativas sobre iluminación, maquillaje y hasta clones.

La respuesta oficial de Gregory Caulier, delegado de los galardones

Gregory Caulier, delegado de los Premios César 2026 Shutterstock

Ante la ola de especulación, Gregory Caulier, delegado general de los galardones César, fue categórico y aclaró que quien subió al escenario fue el verdadero Jim Carrey. Definió el momento como “histórico” y detalló que la visita se planificó durante meses, con ensayos del discurso en francés incluidos.

“Solo recuerdo su generosidad y elegancia”, afirmó el delegado. De esta manera intentó cerrar las especulaciones y contradecir la versión del imitador.

Según Caulier, el actor y comediante canadiense asistió con su pareja, familiares, publicista y amigos cercanos, además de su histórico amigo Michel Gondry, con quien trabajó en la película ¡Olvídate de mí!

La lección detrás de la controversia

Con el pronunciamiento oficial, el misterio queda despejado, no hubo doble ni máscara en la gala. Aunque, hay que admitirlo, hay quienes todavía tienen dudas.

Así, lo que debía ser una noche de homenaje terminó siendo una lección sobre la velocidad de la desinformación y el poder de una buena transformación artística para confundir al mundo.

