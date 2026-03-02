Entre minimalismo y electrónica: así fue el show de Rosalía en los Brit Awards

Con una propuesta arriesgada y una estética cuidada, la cantante firmó uno de los momentos más comentados de la gala

El 28 de febrero en el Co-Op Live (arena de Manchester) se celebraron los premios más importantes de la música británica, los BRIT Awards; aunque la gala contó con actuaciones en vivo de figuras memorables locales como Harry Styles, RAYE, Olivia Dean y extranjeros como Sombr; fue precisamente la presentación de la española Rosalía la que más resonó entre críticos y el público en general.

La cantante, que también se llevó el galardón a Mejor Artista Internacional, electrizó el escenario con una interpretación espectacular de su single Berghain, en la que combinó elementos operísticos, orquesta en vivo, electrónica e inesperadamente una estética propia del rave; además de sorprender al haber contado con la aparición especial de Björk, quien se unió a la española para interpretar el sencillo del álbum LUX.

'Berghain': una apuesta sonora de alto riesgo

Entre todo el catálogo de LUX, Rosalía optó por interpretar Berghain, uno de los cortes más experimentales del álbum; una elección que respondió más a su complejidad técnica que a su popularidad, especialmente si se considera que en presentaciones anteriores el tema habitual había sido La Perla.

Rosalía cantando 'La Perla' durante el show de Jimmy Fallon. Todd Owyoung

Stephanie Cayo, el posible nuevo amor de Sanz Leer más

La canción, construida sobre una base electrónica densa y progresiva, mezcla pulsos industriales con capas vocales casi litúrgicas, en una clara referencia al icónico club berlinés que inspira su título; además de estar fuertemente sostenida por la ópera y la implementación de instrumentos propios de la música clásica tales como el violín, acompañado de los coros que refuerzan la potente voz de Rosalía.

En cuanto a la puesta en escena el equipo creativo, apostó por la contención visual: luces frías, estructura escenográfica minimalista y una narrativa centrada en el movimiento corporal y la tensión sonora; lejos de coreografías explosivas, la artista optó por una construcción gradual que priorizó atmósfera y presencia.

imagina ser tan pionera que logres hacerle una rave a una opera cristiana en ALEMÁN te amo rosalía da vinci una mosca al lado tuyo pic.twitter.com/whKxg3Nmy2 — martín (@mbaaute) February 28, 2026

Lo cierto es que, el punto más inesperado llegó cuando Björk apareció en escena para interpretar su verso en la canción; la colaboración, que ya había generado conversación desde el lanzamiento del álbum, se trasladó por primera vez a un escenario de gran formato, elevando la performance a un momento casi ceremonial.

El contraste entre la voz etérea de Björk y el registro más terrenal de Rosalía creó un clímax sonoro que rompió la linealidad del espectáculo y selló uno de los instantes más potentes de la gala; aunque cabe destacar que Berghain no es la primera vez que ambas artistas se unen en dueto; la canción Oral de 2023, fue la "primera probada" de arte en sinergia de la española y la irlandesa, quien ha resultado una gran influencia musical a lo largo de la carrera "la motomami".

Los BRITS como icono de consolidación internacional

Además de la actuación, Rosalía fue reconocida como Mejor Artista Internacional, reafirmando su peso dentro de la industria británica; el premio no solo valida su evolución artística tras Motomami, sino que confirma su capacidad para moverse entre lo mainstream y lo experimental sin perder identidad.

Con una propuesta que rehúye fórmulas fáciles y apuesta por riesgo conceptual, la cantante convirtió su paso por los BRIT Awards en algo más que una presentación: una declaración estética frente a uno de los públicos más influyentes del circuito musical europeo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!