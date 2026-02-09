Rosalía lanza el videoclip de Sauvignon Blanc: fecha, concepto y detalles del estreno

Tras Berghain y La Perla, el video de Sauvignon Blanc se perfila como el próximo gran lanzamiento visual de la era Lux

El 9 de febrero, a través de su cuenta de Instagram, la cantante española Rosalía hizo oficial el próximo lanzamiento del tercer audiovisual de la era Lux, correspondiente a la doceava canción del álbum: Sauvignon Blanc, el videoclip ya se encuentra programado a estrenarse el 11 de febrero.

Con este anuncio, la artista continúa expandiendo el universo visual de Lux, un proyecto que se ha caracterizado por su fuerte carga simbólica y emocional. A diferencia de los lanzamientos anteriores, Sauvignon Blanc parte de una letra íntima que gira en torno al desapego, la memoria y la búsqueda de una conexión más auténtica, elementos que ahora prometen trasladarse al plano audiovisual.

El videoclip fue dirigido por el artista Noah Dillon, quien en 2023 estuvo a cargo de la fotografía de la portada y de gran parte del imaginario visual del proyecto LUX. Con su participación, la nueva producción promete mantener la coherencia estética de esta etapa, reforzando una identidad íntima, elegante y casi ritual, un enfoque clave para una pieza como “Sauvignon Blanc”, donde lo emocional tiene tanto peso como lo visual.

¿De qué nos habla Rosalía en esta canción?

Es bien sabido que Lux toma como inspiración los relatos de distintas figuras religiosas y místicas, así como diversas corrientes ideológicas que atraviesan temas como el sacrificio, el desapego y la iluminación espiritual. En este caso especifico la base ideológica de la canción es: Santa Teresa de Jesús.

Pero... ¿Qué relación tiene esta monja de Ávila con el vino que da nombre a la balada? Sencillo, una de las lecciones por excelencia de la Santa era el despoje de lo material para llegar una conexión más profunda con Dios, que es justamente lo que menciona Rosalía al "tirar sus Jimmy Choos" y "dejar de querer perlas y caviar".

Lo cierto es que, Rosalía no se despoja de su vino por excelencia, el Sauvignon Blanc, al ser este la forma en la que cantante se despoja de sus problemas del pasado y una manera de ver "el futuro dorado" y "escuchar a Dios". Lo que sigue teniendo un porcentaje de relación con el Extasis de Santa Teresa; ya que se considera que la santa para llegar a ese nivel de transverberación bebía vino; siendo este último "La Sangre de Cristo".

Horas de estreno del videoclip (por países)

Según la cuenta @holarosalia en Instagram, las horas de estreno, el 11 de febrero, son:

España: 18:00

Nueva York: 12:00 (aplica también para Ecuador)

Los Ángeles: 09:00

CDMX: 11:00

Buenos Aires: 14:00

ROSALÍA tocando “Sauvignon Blanc” al piano. pic.twitter.com/Z5yaAi64bh — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) February 8, 2026

