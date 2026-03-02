¿Qué viene ahora para Aquiles Álvarez tras suspensión de audiencia en caso Goleada?

Para este 2 de marzo de 2026 estaba prevista la audiencia de apelación a la prisión preventiva, pero Fiscalía no asistió

Simpatizantes de Aquiles Álvarez se concentraron afuera del Complejo Judicial Norte de Quito, donde se iba a realizar la audiencia de apelación.

La situación jurídica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanece en incertidumbre tras declararse fallida la audiencia de apelación este lunes 2 de marzo de 2026. La diligencia, que debía definir si el funcionario continúa en prisión preventiva, se suspendió debido a la inasistencia del fiscal Dennis Villavicencio, quien no presentó justificación ante la Corte Provincial de Pichincha. Con esta maniobra, Álvarez y sus hermanos deberán seguir recluidos mientras se fija una nueva fecha para el proceso.

Inasistencia fiscal frena la libertad del alcalde

La ausencia del ente acusador impidió que se analizara el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica. Según los lineamientos judiciales, hasta que la Corte no instale una nueva diligencia y decida lo contrario, todos los procesados en el caso Goleada deben permanecer bajo custodia estatal.

Ambiente desde el Complejo Judicial Norte de Quito, donde se declaró fallida la audiencia en el Caso Goleada. gustavo guamán

Lo que viene ahora para Aquiles Álvarez

En el caso específico de Aquiles Álvarez, el funcionario seguirá en la cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. Allí permanece recluido desde el pasado 10 de febrero de 2026, tras los operativos iniciales de la Fiscalía General del Estado.

La posibilidad de que Álvarez se defienda en libertad en el caso Goleada dependerá del análisis que haga la Corte Provincial de Pichincha sobre la legalidad y proporcionalidad de la medida de prisión preventiva en contra del alcalde de Guayaquil.

"Maniobras burdas": Defensa denuncia tinte político

La suspensión generó reacciones inmediatas en el equipo legal de los procesados. Ramiro García, abogado del alcalde, calificó la inasistencia como una "maniobra burda" para evitar que se resuelva la situación de la prisión preventiva. "Increíble que jueguen tan sucio", sentenció el jurista, asegurando que su cliente no ha provocado ningún diferimiento en el proceso.

Por su parte, Carlos Soria, defensor de otro implicado, señaló que este abandono por parte de la Fiscalía demuestra un "tinte político". Soria argumentó que, tras esta falta, el ente acusador pierde facultades para insistir en la medida cautelar actual para su defendido en esta etapa.

La reacción de Aquiles Álvarez desde prisión

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el alcalde de Guayaquil arremetió contra la Fiscalía. Álvarez sostuvo que la falta de argumentos para sostener el caso es evidente: "Cada día resulta más difícil sostener una treta cuando no hay caso... En menos de 72 horas, dos hechos contundentes dejan en evidencia la inocencia".

