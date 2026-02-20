Príncipe de Abu Dabi llegará a Ecuador en marzo para firmar acuerdo comercial

La visita del príncipe heredero de Abu Dabi a Ecuador apunta a formalizar el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes 20 de febrero que el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, realizará una visita oficial al país dentro de diez días. Según el Gobierno, durante su estancia se prevé la firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos, cuyas negociaciones concluyeron hace pocas semanas.

Noboa explicó que esta será la primera visita de Estado de un miembro de la realeza emiratí al Ecuador, un hecho que, según afirmó, refleja la creciente atención que la región del Golfo está prestando al país andino. “Emiratos Árabes Unidos y Catar son hoy dos de los países con mayor liquidez del mundo”, señaló durante una entrevista con Radio City, en la que destacó el interés de estos Estados en explorar nuevas oportunidades de inversión.

Interés económico e inversiones potenciales

El mandatario indicó que desde Emiratos Árabes existe disposición para inversiones financieras, financiamiento de proyectos de construcción y otorgamiento de becas educativas. Subrayó que Ecuador comienza a posicionarse como una opción atractiva, donde antes la atención se centraba en países como Brasil y Colombia.

De acuerdo con información del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, el CEPA permitirá que el 98 % de los productos ecuatorianos negociados accedan al mercado emiratí con condiciones preferenciales, y que el 75 % ingrese de manera inmediata con arancel cero. Más de 4.000 productos, agrícolas e industriales, quedarían comprendidos en el acuerdo, mientras que el resto tendrá un proceso de desgravación gradual de hasta diez años.

El Gobierno proyecta que las exportaciones hacia ese destino podrían ascender a 1.000 millones de dólares anuales hacia 2030, siempre que se consolide el acceso al mercado y se mantenga la demanda emiratí.

Conéctate a la entrevista del presidente @DanielNoboaOk, mañana 20 de febrero, a partir de las 07:30, en Radio City Guayaquil. pic.twitter.com/fnpSh97C5q — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) February 19, 2026

Contexto diplomático y político

La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que la visita se enmarca específicamente en la firma del acuerdo, luego del viaje que Noboa realizó a inicios de febrero a Dubái para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos y cerrar las negociaciones pendientes con EAU.

El anuncio se produce en medio de cuestionamientos internos sobre la agenda internacional del presidente. Tras perder el referéndum constitucional en noviembre pasado, Noboa ha sido criticado por la frecuencia de sus viajes. Ante ello, el mandatario respondió que promover al país en el exterior es una estrategia necesaria para atraer capital extranjero y fortalecer la confianza internacional en Ecuador. “Ir a vender el país, en el buen sentido, genera confianza”, afirmó.

Noboa sostuvo que la inversión extranjera es fundamental para dinamizar sectores productivos, turísticos y agrícolas, y que los acuerdos recientes responden a un clima de confianza generado por la actual administración.

