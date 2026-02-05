Acuerdo con Emiratos Árabes Unidos conecta a Ecuador con mercados de alto consumo

Este tratado comercial permitirá que Ecuador acceda a países de Medio Oriente y el norte de África

Una vez que se firme este acuerdo comercial, Ecuador enviará su oferta exportable a Emiratos Árabes Unidos.

Ecuador está próximo a firmar un acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos, tras el cierre técnico de las negociaciones de este instrumento conocido como Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA).

El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, confirmó que este tratado comercial permitirá que el 98% de los productos ecuatorianos accede con preferencias arancelarias y el 75% con arancel cero de inmediato.

Daniel Legarda, exministro de Producción y Comercio Exterior, considera que es una buena noticia para el país y que el acuerdo suma en la inserción internacional de Ecuador. Sin embargo, destaca que se trata de una continuidad de la política de apertura comercial que se incrementó en la anterior administración y que ha tenido continuidad en beneficio del país.

Más allá de las cifras de comercio bilateral, este acuerdo busca convertir a Ecuador en una plataforma comercial hacia mercados más amplios. Agustín Ontaneda, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana de Emiratos Árabes, explica que esto significa crear “zonas francas” para exportar hacia regiones como Medio Oriente y Norte de África (Mena), que incluye Qatar, Jordania, Arabia Saudita, e India, entre otros países, que suman más de 2.800 millones de consumidores.

Ontaneda explica que Dubái funciona como “el segundo hub de distribución más grande del mundo”, donde solo el 15% de productos se consume internamente y el 85% se reexporta hacia otras regiones, evidenciando cómo productos ecuatorianos pueden alcanzar mercados remotos en Medio Oriente.

Acuerdo de Ecuador con Emiratos permitirá un crecimiento del 30 % en exportaciones Leer más

El acuerdo beneficia a productos no tradicionales

El acuerdo beneficia a productos no tradicionales. “Arándanos, pitahaya, limón, aguacate, jugos 100% naturales”, enumera Ontaneda. Y agrega que el agua Imperial del grupo El Juri iniciará exportaciones el próximo mes hacia Emiratos Árabes Unidos. Esta firma aprovecha que la región del Golfo Pérsico importa $2.000 millones anuales en agua embotellada, ofreciendo tanto agua natural como su línea de mineral saborizada.

RELACIONADAS Ecuador cierra negociaciones de acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos

Otra empresa que ha visto la oportunidad de expandirse es Pronaca, que apuesta por la certificación Halal, un sello religioso que garantiza que los productos cumplen con los preceptos del islam. “Cuando pone un producto con sello Halal, el emiratí, que es el 15% de la población, se fija que está bajo su religión”, explica Ontaneda.

Sin embargo, Legarda introduce cautela sobre inversiones. “El acuerdo de inversiones que fue firmado a finales del año anterior está en la Corte Constitucional y deberá ser objeto del debate sobre arbitraje internacional”, advierte, recordando las limitaciones que afectaron el acuerdo con Costa Rica.

Xavier Rosero, presidente ejecutivo de Fedexpor, aclara que son dos instrumentos separados que siguen dinámicas independientes. “Están en dos instrumentos separados, pero cada uno va a correr su propia dinámica de aprobación”, explica. El CEPA es el acuerdo comercial que elimina aranceles y facilita el intercambio de bienes y servicios, mientras que el Tratado de Inversiones contiene las controvertidas cláusulas de arbitraje internacional que debe revisar la Corte. Esta estructura dual maximiza las oportunidades comerciales para los exportadores ecuatorianos.

Legarda enfatiza que firmar acuerdos no garantiza la inversión. “No quiere decir que ya está la inversión allí. Esto debe complementarse con generar un entorno adecuado: seguridad física, jurídica, regulaciones claras, que no exista corrupción”.

Noboa reconoce errores de forma en el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos Leer más

El exministro distingue tipos de inversión. “La inversión privada puede facilitarse con estos acuerdos. Pero la que requiere del estado, como infraestructura, energía, vías, requiere habilitaciones, permisos, delegaciones, entonces se requiere mayores certezas”, explica.

El inversionista emiratí privilegia sostenibilidad

El inversionista emiratí privilegia sostenibilidad. “Invierten en compra de tierra, siembran productos, cierran contratos y abastecen por años. Es el modelo perfecto para crear mano de obra, estabilidad jurídica y financiera”, describe Ontaneda.

Legarda plantea una crítica sobre coherencia política. “Es positivo el acuerdo con Emiratos, pero hay que ser coherentes. Con Colombia tenemos un comercio de $2.700 millones. Con Emiratos tenemos $150 millones”, contrasta. “Colombia es nuestro quinto mayor mercado de exportación no petrolera. Emiratos es importante pero no está entre esa relevancia”.

El acuerdo genera expectativas regionales. “Arabia Saudita es el próximo jugador más importante. Este CEPA da fortaleza que otros países digan ‘Ecuador, firmemos y sean nuestros socios estratégicos’”, proyecta Ontaneda.

Entre 2020-2024, Ecuador exportó $1.368 millones a Emiratos. Con el CEPA, el gobierno proyecta $1.000 millones anuales para 2030.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ