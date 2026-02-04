Noboa evalúa acuerdo comercial con República Dominicana y cooperación con Estonia

Noboa analiza un acuerdo comercial con República Dominicana y gestiona temas de visas Schengen con Estonia en Dubái

Daniel Noboa durante su intervención en el diálogo presidencial ‘El Próximo Capítulo de América Latina’, en el marco de la agenda oficial en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

En la jornada de este 4 de febrero, el presidente Daniel Noboa cumplió una agenda de reuniones bilaterales en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, en Dubái. Los encuentros se centraron en la negociación de convenios de intercambio comercial, seguridad y políticas migratorias con delegaciones de América Latina y Europa.

Durante estas sesiones, el mandatario ecuatoriano analizó las prioridades de la región junto a sus homólogos de República Dominicana y Paraguay. El diálogo abordó la situación del mercado internacional y la estructuración de relaciones basadas en la cooperación económica.

Negociaciones bilaterales y política migratoria

Noboa mantuvo una reunión con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, para tratar la posible negociación de un acuerdo comercial y la promoción de inversiones entre ambas naciones. En la cita también se revisaron temas de seguridad regional y proyectos vinculados al sector turístico.

Posteriormente, el Jefe de Estado conversó con el presidente de Estonia, Alar Karis, sobre mecanismos de migración circular y el estado de las gestiones para la política de visas Schengen. El encuentro incluyó el interés de Ecuador en la transferencia de prácticas sobre servicios digitales y ciberseguridad, áreas en las que Estonia posee experiencia técnica

Perspectiva sobre seguridad y socios comerciales

En su intervención en el panel "Latin America's Next Chapter", el presidente señaló que Estados Unidos, Asia y la Unión Europea se mantienen como los principales socios comerciales del país. Noboa expuso que la hoja de ruta gubernamental se orienta a establecer alianzas para la inversión y el empleo.

El presidente Daniel Noboa junto a sus homólogos durante el diálogo presidencial ‘El Próximo Capítulo de América Latina’, en el World Governments Summit 2026 en Dubái. Foto: Flickr

Respecto a la seguridad, Noboa indicó que el crimen organizado transnacional debe abordarse mediante el multilateralismo. El presidente vinculó el tránsito de sustancias ilícitas por territorio ecuatoriano con la demanda externa, planteando la necesidad de un trabajo conjunto para reducir los índices de violencia en el país.

