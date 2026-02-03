Daniel Noboa en Emiratos Árabes: ¿qué inversiones busca para Ecuador?

Ecuador y Emiratos Árabes Unidos (EAU) concretaron un acuerdo de cooperación destinado a elevar los estándares de integridad pública.

Ecuador y Emiratos Árabes Unidos (EAU) concretaron un acuerdo de cooperación destinado a elevar los estándares de integridad pública y reforzar los mecanismos de prevención y combate a la corrupción en el Estado ecuatoriano. La firma tuvo lugar durante la visita oficial del presidente Daniel Noboa Azin a la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, realizada en ese país del Golfo.

El entendimiento quedó establecido mediante un Memorando de Entendimiento entre la Secretaría General de Integridad Pública de Ecuador y la Autoridad de Responsabilidad del Estado de los Emiratos Árabes Unidos.

El documento detalla que ambas naciones intercambiarán estrategias, metodologías y herramientas tecnológicas para mejorar los sistemas de control y la capacidad institucional para detectar irregularidades.

Acceso a tecnología y metodologías avanzadas

Con el acuerdo, Ecuador podrá acceder a buenas prácticas, metodologías y soluciones tecnológicas de última generación aplicadas por EAU en sus procesos anticorrupción. Según lo establecido, esta cooperación incluirá programas de capacitación, visitas técnicas, intercambio de experiencias y talleres conjuntos sin representar costos financieros adicionales para el Estado ecuatoriano.

Uno de los puntos más destacados del convenio es el apoyo al fortalecimiento del Canal Único de Alertas de Corrupción (CUAC), plataforma que el Gobierno ecuatoriano utiliza para centralizar denuncias y alertas sobre posibles irregularidades. Gracias al intercambio técnico, Ecuador espera incorporar sistemas de trazabilidad, mecanismos de análisis avanzado y mejores protocolos de protección al denunciante.

El Memorando establece además reglas de confidencialidad y protección de información sensible que se comparta entre ambos países. La vigencia inicial del acuerdo será de tres años, con posibilidad de renovación según los resultados obtenidos.

