Daniel Noboa viajará a Emiratos Árabes por segunda vez en menos de dos meses

El mandatario ecuatoriano decidió que una comitiva lo acompañe aunque sin detallar aún qué ministros viajarán

El presidente Daniel Noboa viajará nuevamente a Emiratos Árabes Unidos. El desplazamiento está previsto entre el 1 y el 5 de febrero de 2026. Se trata de la segunda visita del mandatario ecuatoriano a ese país en menos de dos meses.

(NO TE PIERDAS: Nuevos acuerdos entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos apuntan a múltiples sectores)

El Decreto Ejecutivo 297 fue emitido el 30 de enero de 2026. En el documento se declara en comisión de servicios a la comitiva que acompañará al presidente durante el periplo. Sin embargo, aunque se menciona que habrá funcionarios que lo acompañen, el decreto no detalla qué autoridades se trasladarán a Emiratos Árabes Unidos.

“La comitiva oficial estará integrada por los ministerios, secretarías o entidades del Estado que, en virtud de sus competencias y en atención a los fines de la agenda presidencial, coadyuven al desarrollo de las actividades previstas”, se lee en el documento firmado por Noboa.

Noboa reconoce errores de forma en el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos Leer más

Además, se señala que quienes formen parte del viaje serán notificados por la Secretaría General de la Administración Pública. Es decir, la notificación estará a cargo de Cynthia Gellibert, quien también autorizará la comitiva de apoyo.

¿Cuál es el objetivo del viaje?

Según se argumenta en el Decreto Ejecutivo, “constituye un objetivo prioritario del Gobierno del Ecuador el fortalecer la cooperación bilateral, promover alianzas estratégicas e impulsar acuerdos comerciales con Estados aliados que contribuyan al desarrollo económico y al posicionamiento internacional del país”.

De esta manera, el nuevo viaje de Noboa se convertirá en el primero del mes de febrero, luego de que en enero se ausentó del país entre el 1 y el 16 de enero de 2026 para permanecer con su familia.

Posteriormente, el mandatario realizó una gira por Suiza y Bélgica y, en la última semana, suspendió su agenda en Panamá para regresar al país y participar en una reunión del Bloque de Seguridad.

El presidente Daniel Noboa fue parte del acto de inauguración de la nueva Embajada ecuatoriana en Emiratos Árabes Unidos, en diciembre 2025. Cortesía: Presidencia.

En diciembre pasado, Noboa ya estuvo en Emiratos Árabes Unidos. En esa ocasión participó en la inauguración de la Embajada de Ecuador en ese país y mantuvo encuentros con autoridades en Dubái, antes de continuar su gira por España y Noruega.

Un viaje tras una fe de erratas

El presidente Daniel Noboa reconoció errores de forma en el acuerdo de inversiones suscrito entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos. Para ello fue necesaria la emisión de un decreto ejecutivo en el que el mandatario admitió que el texto contiene “errores de forma y ortográficos derivados de la traducción del texto al idioma español”, atribuidos a un lapsus calami.

Ante esta situación, el Ejecutivo autorizó al embajador de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos, Felipe Rivadeneira, a suscribir una fe de erratas que permita corregir oficialmente las inconsistencias detectadas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!