Nuevos acuerdos entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos apuntan a múltiples sectores

En la cita revisaron el avance de acuerdos estratégicos, evaluaron proyectos en ejecución y exploraron nuevas oportunidades

Ecuador y Emiratos Árabes Unidos (EAU) dieron un nuevo impulso a su agenda bilateral tras una reunión oficial entre la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, y la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy. El encuentro se desarrolló para fortalecimiento de los vínculos diplomáticos y de cooperación entre ambos países.

(Te invitamos a leer: Acuerdo con Emiratos Árabes: Noboa envía el tratado a la Corte Constitucional)

La reunión contó con la participación de ministros y representantes ecuatorianos de sectores como Defensa, Ambiente, Energía, Economía y Finanzas, Educación, Deporte, Producción, Comercio Exterior, Infraestructura, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Las autoridades destacaron los avances alcanzados en iniciativas conjuntas orientadas a áreas prioritarias como educación, innovación tecnológica, desarrollo del talento humano, inteligencia artificial y sostenibilidad.

La canciller Sommerfeld subrayó que el diálogo reafirma el compromiso del Ecuador de construir una relación bilateral basada en la confianza mutua, la complementariedad y una visión compartida de desarrollo.

RELACIONADAS Noboa inaugura embajada en Emiratos Árabes y busca oficina comercial en Dubái

Las delegaciones de ambos gobiernos revisaron el avance de acuerdos estratégicos. Cortesía

También señaló que esta visita se enmarca en el proceso sostenido de fortalecimiento de los lazos entre los dos países, impulsado por hitos recientes como la visita del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, a Emiratos Árabes Unidos en diciembre de 2025.

Durante la plenaria, delegaciones de ambos gobiernos revisaron el avance de acuerdos estratégicos, evaluaron proyectos en ejecución y exploraron nuevas oportunidades de cooperación. La ministra Reem Al Hashimy expresó el interés de su país en profundizar los compromisos existentes y ampliar la eficiencia en proyectos conjuntos.

El Gobierno Nacional, liderado por el Pdte. @DanielNoboaOk, construye puentes con Emiratos Árabes Unidos.



La presencia de importantes autoridades de ese país impactará positivamente sectores como la economía e industria y aportará al desarrollo de la innovación y las TIC.

🇪🇨🤝🇦🇪 pic.twitter.com/cLUhDweyp2 — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) January 15, 2026

Noboa envía el tratado a la Corte Constitucional

El 6 de enero de 2026, el presidente Daniel Noboa remitió a la Corte Constitucional el Tratado Internacional de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado con Emiratos Árabes Unidos, sustancial para la ambición del Gobierno de atraer capital extranjero a Ecuador.

(Sigue leyendo: Daniel Noboa en Emiratos Árabes: ¿Qué se acordó en la visita oficial del Presidente?)

Casa Ecuador estará ubicada en el Grand Prix de Abu Dabi: ¿Noboa asistirá? Leer más

El tratado, suscrito el 6 de diciembre de 2025 durante la gira oficial de Noboa por Emiratos Árabes, consta de 34 artículos y tiene como propósito atraer inversión hacia sectores estratégicos como infraestructura, energías renovables, agroindustria, economía digital, turismo y minería responsable.

Su marco jurídico contempla trato nacional y trato más favorecedor para inversionistas de ambas partes, con énfasis en los ámbitos de operación, gestión, mantenimiento, uso y disposición de las inversiones.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ