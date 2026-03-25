¿Cómo trasladar la hipoteca de un banco privado al Biess y bajar las cuotas de pago?

La entidad permite financiar hasta un monto de $ 492.604 con tasas de interés competitivas y plazos de hasta 25 años

Este producto está dirigido a afiliados con relación de dependencia y jubilados por vejez, invalidez o discapacidad.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social puso a disposición de los afiliados y jubilados el producto Sustitución de Hipoteca, una alternativa que permite trasladar al BIESS la deuda de un crédito hipotecario adquirido en otra entidad financiera del país, con el objetivo de mejorar sus condiciones de financiamiento y reducir la carga mensual de pago.

Ministra Moya niega condonación de $853 millones a Petroecuador: "No existía deuda" Leer más

A través de este mecanismo, los asegurados pueden acceder a tasas de interés competitivas y plazos de pago hasta 25 años, lo que facilita una disminución en el valor de la cuota mensual y brinda mayor estabilidad a las familias de los asegurados.

Marco Acosta, gerente General del Biess, explica que estas tasas van desde el 6,99% hasta el 9,10 %, muy por debajo del rango del 7.50% al 11% que han llegado a manejar los bancos privados en el mercado.

No obstante, para acceder a este beneficio, los afiliados y jubilados de la entidad deben cumplir con los siguientes requisitos:

Los interesados deben ser afiliados con relación de dependencia y jubilados por vejez, invalidez o discapacidad.

Los afiliados deben tener al menos 36 aportaciones, de las cuales 13 deben ser consecutivas y los jubilados deben estar en goce de su pensión jubilar.

Los afiliados sin relación de dependencia y afiliados voluntarios también pueden acceder, siempre y cuando sea de forma solidaria con su cónyuge o conviviente, quien debe tener relación de dependencia o ser jubilado.

El avalúo comercial del inmueble debe ser igual o superior al 125% del saldo pendiente del crédito, mientras que el monto máximo de financiamiento puede alcanzar hasta 1.022 Salarios Básicos Unificados o $ 492.604, dependiendo de la capacidad de pago del solicitante.

RELACIONADAS El plazo del crédito del programa Tu Casa Miti Miti se amplió de 25 a 30 años

¿Cómo es el proceso de aprobación?

Acosta explicó que el proceso de precalificación es ágil, debido a que el tramite es completamente en línea, a través del portal web www.biess.fin.ec. Al espacio se accede con la cédula y clave del IESS para precalificar y generar la solicitud de sustitución de hipoteca.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!