Ecuador confirma reunión con Colombia en la CAN tras rumores de suspensión

Desde las primeras horas de este miércoles, medios colombianos aseguraban que la reunión entre los vicecancilleres de Ecuador y Colombia, prevista para el 25 y 26 de marzo en la sede de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en Lima, había sido aplazada. La Cámara Colombo Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración (Camecol) llegó incluso a confirmar la postergación, señalando que se evaluaba un formato virtual sin fecha definida.

Cancillería ecuatoriana desmiente la suspensión



Sin embargo, la Cancillería ecuatoriana desmintió esas versiones. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la reunión no se ha postergado y que se desarrollará en la tarde de este miércoles, tal como estaba programada.

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El encuentro estará encabezado por los viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países y contará con la mediación del secretario general de la CAN, el embajador peruano Gonzalo Gutiérrez. Las conversaciones están previstas para este miércoles y jueves, con el objetivo de alcanzar consensos que permitan resolver las diferencias que derivaron en medidas arancelarias recíprocas entre Quito y Bogotá.

Dos meses de escalada arancelaria



La tensión comercial entre ambos países arrancó el 21 de enero de 2026, cuando Ecuador anunció una "tasa de seguridad" del 30 % a las importaciones colombianas, vigente desde el 1 de febrero. Colombia respondió con un arancel recíproco del 30 % a 73 subpartidas ecuatorianas mediante el Decreto 0170. En marzo, Quito elevó la tasa al 50 %, y Bogotá evalúa aplicar una sobretasa equivalente.

El conflicto ha golpeado con fuerza al corredor fronterizo Tulcán-Ipiales, donde transportistas protagonizaron una marcha motorizada de cerca de 500 camiones desde el cantón Bolívar hasta Tulcán en señal de protesta. Comerciantes, estibadores y operadores de carga en ambos lados de la frontera han reportado caídas en sus ingresos, mientras que las negociaciones previas entre autoridades locales y el Gobierno central no lograron destrabar la situación.

Una crisis que ya toca a todos los sectores



Además, la escalada ha impactado sectores estratégicos más allá del comercio de bienes. Colombia suspendió temporalmente la venta de energía eléctrica a Ecuador, un suministro que representaba cerca del 12 % de la demanda ecuatoriana.

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En paralelo, Ecuador aplicó un incremento del 900 % en la tarifa de transporte de crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), que pasó de 3 a 30 dólares por barril. Ambos países han presentado demandas cruzadas ante la Secretaría General de la CAN cuestionando la legalidad de las medidas del otro.

En el frente gremial, el Comité Empresarial Ecuatoriano ha advertido que los efectos de la disputa ya se trasladan a precios, inversiones y empleo. Sectores exportadores como palma, madera y alimentos procesados, que dependen del mercado colombiano, han sentido el impacto de las restricciones.

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