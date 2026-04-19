Crimen en el Camal de Guayaquil: Estos eran los antecedentes de tres de las víctimas

Publicado por Anny Bazán Creado: Actualizado:

Lo que se sabe Tres de las cinco víctimas del ataque tenían antecedentes por robo, hurto, tenencia de armas, entre otros delitos

por robo, hurto, tenencia de armas, entre otros delitos Uno de los fallecidos era un niño de 7 años que acompañaba a su mamá a comprar

que acompañaba a su mamá a comprar El crimen también dejó a dos personas heridas

El ataque armado registrado este sábado 18 de abril de 2026 en el sector del camal, en el sur de Guayaquil, dejó cinco personas fallecidas, entre ellas un niño de 7 años, además de dos heridos.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por la Policía Nacional, tres de las víctimas mortales registraban antecedentes penales y procesos judiciales previos.

¿Qué antecedentes tenían las víctimas del camal?

Las personas asesinadas fueron identificadas como:

Claudio Camposano Columbus, de 43 años, con antecedentes desde 2000 por delitos como robo, hurto y asociación ilícita, entre otros; Elian Enrique Castillo Sánchez, de 24 años, quien registraba procesos por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y tráfico de armas de fuego en años recientes Erwin Orlando Chamaidan Saltos, de 33 años, con antecedentes por tenencia de armas, asociación ilícita y tráfico de armas Jorge Eduardo Galeas Plaza, de 23 años Un niño de 7 años

Además, dos personas resultaron heridas, de 43 y 24 años, quienes fueron trasladadas a casas de salud.

En este sector de Guayaquil se cometió el crimen

Sicarios se movilizaban en auto y motos

Según versiones preliminares de testigos, sujetos no identificados habrían llegado al sitio a bordo de un vehículo de color blanco y de dos motocicletas.

Desde estos livianos vehículos habrían descendido para disparar contra las personas que se encontraban en el lugar, tras lo cual huyeron rápidamente.

"El carro blanco dio varias vueltas sondeando la zona. Ya tenían todo estudiado. Los adultos fallecidos eran trabajadores del camal y el niño estaba con su madre comprando", relató un testigo.

En la escena, personal policial levantó 39 vainas percutidas calibre 9 milímetros, tres balas deformadas y un cartucho sin percutir del mismo calibre, lo que evidencia el uso de armas automáticas o de alto poder de fuego.