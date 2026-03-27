Al menos cinco factores desafiarán el crecimiento económico de Ecuador en este 2026

Ocho de cada diez sectores aportaron al alza del PIB en un 3,7 % en 2025; una dinámica que, difícilmente,se repetirá este año

La recuperación económica de 2025 estuvo alimentada por una mejor dinámica empresarial. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), de 20 sectores económicos medidos, 16 tuvieron crecimientos, abonando así a una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,7 % en 2025. Un incremento que, según consideran algunos analistas, difícilmente se repetirá este año.

Según el informe, las actividades financieras y de seguros lideraron en términos relativos con un crecimiento de 9,8 %, reflejo de una mayor intermediación crediticia y de la solidez del sistema bancario. Le siguieron la agricultura, ganadería y silvicultura (8,6 %) y la manufactura de productos alimenticios (8,5 %). El comercio, sector que actúa como termómetro del consumo interno, en cambio, creció un 5,2 %.

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Esta dinámica, recuerdan analistas, es la repercusión de un rebote económico luego de un 2024 recesivo (-2 %), como consecuencia de los nocivos apagones. Ese rebote estuvo apalancado sobre todo por un mejor dinamismo de las exportaciones no petroleras (con $ 29.401,9 millones en ventas, un 18,3 % más), el repunte de la inversión (5,6 %) y la recuperación del consumo de los hogares (2,7 %).

Para este año, el panorama es distinto. El BCE estima que la economía podría crecer apenas un 1,8 %, un porcentaje que, a criterio de Fausto Ortiz, exministro de Economía, será insuficiente. “Es una proyección que te dice ‘vas a crecer, pero igual a lo que has crecido en tu histórico de los 10 años previos’. A un nivel que no te va a permitir corregir los problemas de empleo, de salud, educación y seguridad. Ese es el mensaje que da ese número y por eso es importante hacer un esfuerzo en el sector público, en el sector privado para mejorar esa perspectiva de crecimiento”, dijo.

Al menos cinco factores amenazan el crecimiento del PIB en este 2026

Mucho más cuando en 2026 varios factores internos y externos incluso amenazan con el crecimiento mínimo proyectado. Para el economista Alberto Acosta, la proyección del 1,8 % podría verse también afectada por factores como la guerra de Irán, que ya ha generado repuntes significativos en los precios del petróleo. Si bien Ecuador proyecta mejores ingresos por exportaciones petroleras, Acosta, durante una entrevista con Ecuavisa, estimó que, con la permanencia del conflicto, los efectos negativos podrían tener un mayor peso cuando esa alza encarezca los combustibles. Eso, advierte, no solo significará “importar inflación”, a través de la compra de productos externos más caros, sino una ralentización de la demanda de las principales economías del mundo, el factor clave que hizo que las exportaciones y la economía de Ecuador tengan cifras récord el año pasado.

“Recordemos que en 2022, en medio del conflicto de Rusia con Ucrania, la inflación de Ecuador llegó a superar el 4 %... Esto tiene además un costo a nivel de la economía global: los mercados globales se debilitan. Los ciudadanos en el extranjero tendrán que destinar más recursos a combustibles que a consumir otros bienes”, dijo.

Ese entorno podría deteriorarse aún más con la incertidumbre que dejan las políticas arancelarias con socios comerciales importantes de Ecuador, como EE. UU. y Colombia, y además con otros factores internos como los costos de seguridad, el clima y su impacto en los cultivos y el déficit energético, que mantiene vivo al ‘fantasma’ de los apagones.

Crecer este año un 1,8 % es igual a lo que hemos crecido en el histórico de los 10 años previos. Y eso no alcanza para hacer ajustes Fausto Ortíz Exministro de Finanzas

Pero ¿qué podría hacer el Gobierno para blindar el crecimiento en un contexto como este? Ortiz señala que la vía idónea es apostar por el gasto público, aunque reconoce que esa es una llave que el Gobierno poco o nada podrá abrir cuando tiene la presión de bajar un déficit fiscal de más de $ 5.000 millones. “Pero hay que hacer que incremente algo, porque estamos en niveles de inversión de las más bajas en la historia”.

Para los analistas es imperativo que este año el Estado participe activamente en el crecimiento económico con mayor inversión pública o, de forma indirecta, mejorando las condiciones de seguridad y el escenario para hacer negocios.

Luis Miguel García, embajador en Ecuador de la Asociación Internacional de Ventas, se animó a hablar del tema en sus redes. Para él, el crecimiento de un país debe garantizar estabilidad aún en momentos de caos. “No basta crecer, hay que poder sostener ese crecimiento cuando el sistema entra en estrés. El crecimiento del 3,7 % es una noticia positiva, claro que lo es. Pero, ¿ese 3,7 % está construyendo un sistema más robusto o solo está rebotando sobre una estructura que sigue frágil?”, se pregunta. Según García, una economía no cambia cuando solo crece, sino cuando ese crecimiento resiste a apagones, se convierte en crédito productivo real y opera en un entorno donde invertir y producir no sea una apuesta de alto riesgo.

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Escenarios sobre el crecimiento económico de Ecuador

Sector privado. El componente más destacado el año pasado fue el desempeño exportador. Las exportaciones totales crecieron 6,4%, lideradas por los productos no petroleros (con $ 29.401,9 millones en ventas, un 18,3% más) que en los últimos años han ganado protagonismo en las ventas externas. El camarón, el cacao, banano, atún, destacan.

Petróleo. El crecimiento de las exportaciones petroleras se vio parcialmente afectado por desafíos operativos en la producción y refinación de crudo. El año pasado, se registró un volumen de 133,5 millones de barriles y un valor de $ 7.750,1 millones, un 19 % menos, siendo el menor valor exportado en 5 años.

Incertidumbre. La guerra con Irán, los conflictos arancelarios con socios clave, la renegociación de acuerdos comerciales y un entorno geopolítico volátil inyectan incertidumbre este año. Aunque se proyecta un crecimiento de entre el 6 % y el 10 % para las exportaciones no petroleras, existen riesgos que podrían frenar esta expansión.

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