Toys 'R' Us anuncia su apertura en Ecuador tras más de un año de negociaciones

Una inversión de $3,5 millones abre la puerta al gigante del juguete. La primera tienda tendría lugar en Cuenca

La cadena internacional de jugueterías Toys 'R' Us confirmó que abrirá sus puertas en Ecuador durante este 2026. La marca, que se presenta como la más grande del mundo en su categoría, ya activó sus redes sociales en el país y comenzó a generar expectativa sobre la ubicación y la fecha de su primera tienda.

La llegada estaba prevista para el segundo semestre de 2025, cuando la empresa anunció planes de inaugurar un local de 1.300 metros cuadrados entre noviembre y diciembre. Sin embargo, la apertura no se concretó en esos plazos. Ahora, con una campaña activa en plataformas digitales, la marca retoma el impulso y deja entrever que el momento está cerca.

Quién trae la franquicia



El desembarco de Toys 'R' Us en el país corre por cuenta de Corporación Cobos & Cobos, una empresa ecuatoriana fundada en Cuenca en 2010. La compañía cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la importación y distribución de marcas internacionales como Skechers, Kenneth Cole, Oscar de la Renta y Pengüin, entre otras.

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La operación se concretó mediante un acuerdo con Cotton Candy International (CCI), el grupo panameño que posee la franquicia maestra de Toys 'R' Us y Babies 'R' Us para 27 mercados en América Latina y el Caribe. CCI opera desde la Zona Libre de Colón, uno de los principales centros logísticos de la región, y acumula más de 15 años en la industria infantil.

Según la información que trascendió en marzo de 2025, cuando se hizo público el acuerdo, la negociación entre ambas partes comenzó a inicios de ese año y se cerró en pocas semanas.

Inversión, empleo y condiciones



Para las dos primeras tiendas, Corporación Cobos & Cobos comprometió una inversión inicial de $3,5 millones. Ese monto cubre la adquisición de la franquicia, el branding de los locales y la compra del inventario de productos.

La franquicia exige la apertura de al menos 10 tiendas en distintas ciudades del país durante los primeros cinco años de operación. Cada local debe contar con un mínimo de 500 metros cuadrados. Según los voceros de la corporación, la marca acompaña todo el proceso de apertura y diseño de tienda para garantizar una experiencia de usuario alineada con sus estándares globales.

Se estima que las dos primeras aperturas generarán alrededor de 100 plazas de empleo entre puestos directos e indirectos.

Cuenca, la primera opción



Aunque todavía no hay una confirmación oficial de la ubicación, las señales apuntan a Cuenca como la ciudad donde funcionaría el primer local. En una de sus publicaciones en redes sociales, la marca mostró a Geoffrey, su icónica jirafa, en el Parque Calderón, uno de los puntos más representativos de la capital azuaya.

Desde 2025, Corporación Cobos & Cobos ya había identificado al menos seis espacios posibles en Cuenca y estaba evaluando opciones en Quito. Varios centros comerciales del país mostraron interés en albergar la franquicia.

¿Qué ofrecerán las tiendas?



Los locales de Toys 'R' Us y Babies 'R' Us en Ecuador ofrecerán juguetes, juegos, accesorios, ropa y artículos para bebés. La propuesta incluye espacios interactivos con diseño moderno, pensados para que la visita a la tienda sea una experiencia familiar y no solo una compra.

La marca opera bajo un esquema de formatos diferenciados que pueden incluir tiendas físicas convencionales, espacios dentro de otras tiendas (shop-in-shop), puntos en aeropuertos y comercio electrónico. Aún no se ha precisado cuál de estos modelos será el que se implemente primero en el mercado ecuatoriano.

Una ola de expansión regional



La apertura en Ecuador no es un caso aislado. Se inscribe en una estrategia continental de CCI que ya llevó la marca a Chile y Perú a finales de 2025, donde opera bajo un modelo de tienda dentro de tienda en alianza con la cadena departamental Ripley. La primera tienda sudamericana de Toys 'R' Us abrió en el centro comercial Parque Arauco, en Santiago de Chile, en noviembre de ese año.

Colombia y Panamá son los siguientes mercados confirmados para 2026. En el caso colombiano, CCI ya inició conversaciones con inversionistas locales para abrir cinco tiendas, con un canon de entrada de $50.000 que incluye derechos territoriales y de desarrollo.

Ecuador se suma a esa lista en un momento en el que la marca vive su fase de mayor crecimiento internacional desde su refundación.

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Del auge a la quiebra y de vuelta



Para entender la magnitud de esta llegada hay que repasar la historia reciente de la marca. Toys 'R' Us fue fundada en 1948 en Estados Unidos por Charles Lazarus. Abrió su primera tienda con ese nombre en 1957, en Maryland, y vivió su época dorada entre las décadas de 1980 y 1990, cuando llegó a operar más de 1.500 locales en todo el mundo.

El ascenso del comercio electrónico y la competencia de gigantes como Amazon y Walmart erosionaron su modelo de negocio.

En 2017, la compañía se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos, agobiada por una deuda que se originó en una adquisición apalancada años antes. El resultado fue el cierre de todas sus tiendas en territorio estadounidense.

En 2018, Tru Kids Inc. adquirió la marca en un proceso de liquidación e intentó reabrir dos locales en 2019, pero la pandemia frustró ese plan. El punto de inflexión llegó en 2021, cuando WHP Global, una firma de gestión de marcas con sede en Nueva York, tomó el control y relanzó la operación a escala mundial.

Los números de hoy



Desde entonces, la recuperación ha sido sostenida. Según datos de la propia compañía, Toys 'R' Us cerró 2025 como su mayor año de expansión internacional, con aperturas en seis nuevos países y más de 100 nuevas ubicaciones en el mundo.

A la fecha, la marca opera en más de 1.664 tiendas en 35 países y genera ventas anuales superiores a los $2.000 millones. En Estados Unidos, donde su regreso fue más cauteloso, funciona a través de tiendas insignia.

A la espera de la fecha



Por ahora, Toys 'R' Us Ecuador no ha confirmado una fecha exacta de apertura ni la dirección de su primer local. Lo que sí está claro es que la maquinaria está en marcha: las redes sociales están activas, la franquicia tiene operador local y el modelo de negocio ya fue probado en mercados vecinos.

Para las familias ecuatorianas, la promesa es poder acceder a una experiencia de compra que hasta ahora solo estaba disponible en el exterior.

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