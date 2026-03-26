Ecuador se apalanca en EE. UU. para crecer en exportaciones

Un análisis del mercado de EE. UU. y las oportunidades. En forma general estima exportar más 35.000 millones de dólares

Manuel Echeverría, Ceo de TradeBiz, explica de las oportunidades de exportar a Estados Unidos.

Ecuador aspira a exportar en el 2026 unos 35.942 millones de dólares y las oportunidades se han abierto por los acuerdos comerciales que el país ha firmado con diferentes naciones. Los exportadores se reunieron en la UEES con Francisco Rivadeneira, ex ministro de Comercio Exterior y con Manuel Echavarría, CEO de TradeBiz y ex director de ProEcuador, para analizar las opciones que hay para vender más al mundo, especialmente a Estados Unidos.

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Rivadeneira destacó que Ecuador ha demostrado una capacidad sostenida para incrementar sus exportaciones. Esta resiliencia no solo confirma la solidez de ciertos sectores, sino que también evidencia que el país puede crecer incluso en condiciones adversas.

Uno de los principales espacios de oportunidad radica en la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. La salida progresiva de industrias desde Asia, particularmente desde China, y la búsqueda de nuevos socios comerciales por parte de grandes economías, abren la puerta para que Ecuador se inserte con mayor fuerza en estos nuevos esquemas productivos. Aunque América Latina ha tenido una participación limitada en estas cadenas, el momento actual ofrece una posibilidad real de reposicionamiento, manifestó Rivadeneira.

A esto se suma el concepto de “friendshoring”, donde países como Estados Unidos priorizan relaciones comerciales con naciones consideradas aliadas. En ese marco, Ecuador puede fortalecer su vínculo con mercados estratégicos, especialmente el norteamericano, y aprovechar ventajas arancelarias o políticas que favorezcan sus exportaciones.

La oportunidad para exportar más a Estados Unidos

Echeverría se enfocó en las oportunidades que puede traer el acuerdo con EE. UU.

Destacó que la internacionalización de las empresas ecuatorianas representa hoy una oportunidad clave para facilitar su ingreso y consolidación en los mercados. Estados Unidos continúa siendo un mercado prioritario.

Es importante entender que Estados Unidos no es un mercado homogéneo, sino un conjunto de regiones con dinámicas comerciales distintas, resaltó Echeverría. Agregó que existen zonas clave como el sur de Florida, el noreste (Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia), Texas y la costa oeste en California. Cada una de estas regiones presenta oportunidades específicas dependiendo del tipo de producto y del perfil del consumidor.

Por ejemplo, Florida funciona como una de las principales puertas de entrada para productos latinoamericanos, mientras que el noreste concentra un importante mercado nostálgico. En cambio, California destaca por un consumidor más exigente, interesado en productos gourmet, naturales y con valor agregado.

Requisitos Los alimentos deben contar con el registro de la FDA, cumplir con normativas de etiquetado y estándares de calidad.



En este sentido, es fundamental que las empresas definan claramente su cliente objetivo antes de ingresar al mercado. Existen al menos tres grandes segmentos: el mercado nostálgico, el mercado latino y el mercado masivo o general. Cada uno requiere estrategias distintas en cuanto a producto, marca, empaque y distribución, dijo Echeverría.

Dentro de las estrategias más efectivas para ingresar al mercado destacan las misiones comerciales, que permiten a las empresas conocer de primera mano el funcionamiento del mercado, generar contactos clave y validar oportunidades reales de negocio. Estas experiencias facilitan el acceso a distribuidores, operadores logísticos y compradores.

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En el entorno actual de negocios, ya no basta con el conocimiento técnico. El verdadero valor está en las relaciones: en saber a quién contactar, quién abre puertas y quién facilita oportunidades. El networking, la presencia en el mercado y las alianzas estratégicas son hoy elementos determinantes para el éxito internacional, enfatizó Echeverría.

En sí, Estados Unidos ofrece grandes oportunidades, pero exige preparación, estrategia y ejecución adecuada. Las empresas que logren adaptarse a estas condiciones tendrán mayores probabilidades de consolidarse y crecer en uno de los mercados más grandes y competitivos del mundo.

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