Noboa sobre Perú: "Candidatos a segunda vuelta tienen intención de trabajar en conjunto"

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Las elecciones presidenciales en Perú aún no se han cerrado, pero, hasta el momento, todo apunta a que Keiko Fujimori llegará al balotaje. En este contexto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que los candidatos que podrían avanzar a la segunda vuelta tienen la intención de trabajar en conjunto con el país.

“En Perú, los candidatos que van a pasar a segunda vuelta se ve que tienen una importante intención de mejorar la seguridad y trabajar en conjunto con el Ecuador, especialmente en la seguridad de la frontera”, indicó Noboa.

En contraste, el mandatario ecuatoriano arremetió nuevamente contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Sobre él señaló: “En el caso de Colombia no tengo gran esperanza de que Petro cambie, ni pues haga lo que debería de hacer que es proteger su frontera sur. Y es una pena porque comercialmente el Ecuador está mejor con la tasa de seguridad”.

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Cabe recordar que el Gobierno ecuatoriano mantiene un enfrentamiento con ese país, que se tradujo en la imposición de una tasa del 100% a las importaciones. Ecuador argumenta falta de control en temas de seguridad y narcotráfico en la frontera con Colombia.

La generación eléctrica

El mandatario ecuatoriano también se refirió a la relación con Perú en lo que respecta al abastecimiento de energía. Noboa descartó apagones en abril, pese a que durante la última semana se registraron cortes puntuales en distintos puntos del país.

Sobre las acciones para evitar apagones, Noboa señaló que Daule-Peripa está activa y que lo mismo ocurre con Toachi-Pilatón. Además, indicó que se iniciaron las pruebas en ATM y que se avanza en los mantenimientos del sistema interconectado.

Respecto a Perú, Noboa afirmó: “Estamos trabajando con Perú y el BID para hacer el sistema interconectado en mediano plazo; poder vender y comprar más de 10 megas. No es solo comprarle. A veces ellos necesitan y a nosotros no sobra y les podemos vender”.